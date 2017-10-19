Клод Чавесс - частный детектив, специализирующийся на слежке за неверными женами и мужьями. Любимый объект его наблюдений, приносящий ему львиную долю доходов - американский миллионер и охотник за женщинами Флэннаган. На этот раз очередной обманутый муж, получив доказательства измены, решил застрелить обоих любовников во время их следующей встречи. Узнавшая об этом Ариана, дочь Клода, движимая состраданием, решает спасти Флэннагана и заодно познакомиться с ним. Это была самая большая ошибка в ее жизни - девушкам нельзя знакомиться с донжуанами...

