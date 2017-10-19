Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Любовь после полудня
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Любовь после полудня

Love In The Afternoon 18+
О фильме

Клод Чавесс - частный детектив, специализирующийся на слежке за неверными женами и мужьями. Любимый объект его наблюдений, приносящий ему львиную долю доходов - американский миллионер и охотник за женщинами Флэннаган. На этот раз очередной обманутый муж, получив доказательства измены, решил застрелить обоих любовников во время их следующей встречи. Узнавшая об этом Ариана, дочь Клода, движимая состраданием, решает спасти Флэннагана и заодно познакомиться с ним. Это была самая большая ошибка в ее жизни - девушкам нельзя знакомиться с донжуанами...
Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 29 мая 1957
Дата выхода
7 сентября 1957 Бразилия
11 октября 1957 Германия
30 июня 1957 США
29 мая 1957 Франция
15 августа 1957 Япония
Бюджет $2 100 000
Сборы в мире $718
Производство Billy Wilder Productions
Другие названия
Love in the Afternoon, Ariane, Ariane - Liebe am Nachmittag, Romance al atardecer, Ahava Ahar-Ha-Tzohora'im, Amor en la tarde, Amor na Tarde, Arianen lemmentarina, Arianna, Délutáni szerelem, Dragoste de dupa-amiaza, Fascination, Hirusagari no jôji, Kjærlighet om ettermiddagen, Ljubezen popoldne, Miłość po południu, Odpolední Láska, Öğleden sonra aşk, Popoludnajsia láska, Pusiaudienio meile, Tình Yêu Ban Chiều, Um Amor na Tarde, Αριάν, Έρωτας το απόγευμα, Любовь после полудня, Следобедна любов, 下午的爱情, 午后之爱, 昼下りの情亊, 昼下りの情事, 黃昏之戀, 黄昏之恋
Режиссер
Билли Уайлдер
В ролях
Гэри Купер
Гэри Купер
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Морис Шевалье
Джон МакГайвер
Ван Дуд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере»
«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере» С 24 октября по 28 ноября в кинотеатре «Пионер», который в этом году отмечает 8 лет, пройдет ретроспектива известного голливудского режиссера Билли Уайлдера –
Легендарные фильмы с Одри Хепберн покажут в кинотеатре на крыше Roof Cinema
Легендарные фильмы с Одри Хепберн покажут в кинотеатре на крыше Roof Cinema 4 и 5 сентября в кинотеатре на крыше MOD Roof состоятся показы культовых картин с неподражаемой Одри Хепберн. 4 сентября в программе – чувственная комедия Билли Уайлдера «Любовь после
