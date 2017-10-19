Клод Чавесс - частный детектив, специализирующийся на слежке за неверными женами и мужьями. Любимый объект его наблюдений, приносящий ему львиную долю доходов - американский миллионер и охотник за женщинами Флэннаган. На этот раз очередной обманутый муж, получив доказательства измены, решил застрелить обоих любовников во время их следующей встречи. Узнавшая об этом Ариана, дочь Клода, движимая состраданием, решает спасти Флэннагана и заодно познакомиться с ним. Это была самая большая ошибка в ее жизни - девушкам нельзя знакомиться с донжуанами...
СтранаСША
Продолжительность2 часа 10 минут
Год выпуска1957
Премьера в мире29 мая 1957
Дата выхода
7 сентября 1957
Бразилия
11 октября 1957
Германия
30 июня 1957
США
29 мая 1957
Франция
15 августа 1957
Япония
Бюджет$2 100 000
Сборы в мире$718
ПроизводствоBilly Wilder Productions
Другие названия
Love in the Afternoon, Ariane, Ariane - Liebe am Nachmittag, Romance al atardecer, Ahava Ahar-Ha-Tzohora'im, Amor en la tarde, Amor na Tarde, Arianen lemmentarina, Arianna, Délutáni szerelem, Dragoste de dupa-amiaza, Fascination, Hirusagari no jôji, Kjærlighet om ettermiddagen, Ljubezen popoldne, Miłość po południu, Odpolední Láska, Öğleden sonra aşk, Popoludnajsia láska, Pusiaudienio meile, Tình Yêu Ban Chiều, Um Amor na Tarde, Αριάν, Έρωτας το απόγευμα, Любовь после полудня, Следобедна любов, 下午的爱情, 午后之爱, 昼下りの情亊, 昼下りの情事, 黃昏之戀, 黄昏之恋