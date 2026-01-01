Эта музыкальная комедия поставлена по бродвейскому мюзиклу, созданному, в свою очередь, по классической комедии "Ниночка" Эрнста Любича, которая была экранизирована ранее, в 1939 году, с участием Греты Гарбо. Стив Кэнфилд (Фред Астер), голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков (Петер Лорре), Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.

