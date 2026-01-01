Эта музыкальная комедия поставлена по бродвейскому мюзиклу, созданному, в свою очередь, по классической комедии "Ниночка" Эрнста Любича, которая была экранизирована ранее, в 1939 году, с участием Греты Гарбо. Стив Кэнфилд (Фред Астер), голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков (Петер Лорре), Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.
СтранаСША
Продолжительность1 час 57 минут
Год выпуска1957
Бюджет$1 853 463
Сборы в мире$9 755
ПроизводствоLoew's, Arthur Freed Productions
Другие названия
Silk Stockings, Meias de Seda, Muñeca de seda, Seidenstrümpfe, Silkestrømper, Ena zevgari metaxotes kaltses, İpek çoraplar, Jedwabne pończoszki, La bella de Moscú, La bella di Mosca, La belle de Moscou, La Belle de Moscow, Selyemharisnya, Silkesstrumpan, Silkkisukat, Копринени чорапи, Шелковые чулки, 玻璃絲襪, 紙醉金迷, 絹の靴下