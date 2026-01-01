Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Шелковые чулки
Шелковые чулки

Silk Stockings 18+
О фильме

Эта музыкальная комедия поставлена по бродвейскому мюзиклу, созданному, в свою очередь, по классической комедии "Ниночка" Эрнста Любича, которая была экранизирована ранее, в 1939 году, с участием Греты Гарбо. Стив Кэнфилд (Фред Астер), голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков (Петер Лорре), Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.
Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1957
Бюджет $1 853 463
Сборы в мире $9 755
Производство Loew's, Arthur Freed Productions
Другие названия
Silk Stockings, Meias de Seda, Muñeca de seda, Seidenstrümpfe, Silkestrømper, Ena zevgari metaxotes kaltses, İpek çoraplar, Jedwabne pończoszki, La bella de Moscú, La bella di Mosca, La belle de Moscou, La Belle de Moscow, Selyemharisnya, Silkesstrumpan, Silkkisukat, Копринени чорапи, Шелковые чулки, 玻璃絲襪, 紙醉金迷, 絹の靴下
Режиссер
Рубен Мамулян
В ролях
Фред Астер
Фред Астер
Сид Черисс
Дженис Пейдж
Петер Лорре
Петер Лорре
Джордж Тобиаш
Рейтинг фильма

6.8
6.8 IMDb
