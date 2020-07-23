12 разгневанных мужчин, 1957

Классика кинематографа 1950-х, выросшего из телевизионной драмы Реджинальда Роуза. Первый кинофильм нынешнего ветерана Сиднея Люмета, одна из лучших ролей актера Генри Фонда в поздний период его творчества. Один из 12 присяжных пытается убедить своих коллег в том, что их скороспелый приговор подсудимому подростку не обоснован. Рядом с Фондой – галерея великих (хотя у нас и мало известных) характерных актеров классического Голливуда, в том числе и будущих звезд: Дт Дж. Кобб, Джек Уорден, Мартин Болзам, Джозеф Суини.