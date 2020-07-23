Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
12 разгневанных мужчин 12 разгневанных мужчин
Киноафиша Фильмы 12 разгневанных мужчин
12 Angry Men

12 разгневанных мужчин, 1957

1957 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Классика кинематографа 1950-х, выросшего из телевизионной драмы Реджинальда Роуза. Первый кинофильм нынешнего ветерана Сиднея Люмета, одна из лучших ролей актера Генри Фонда в поздний период его творчества. Один из 12 присяжных пытается убедить своих коллег в том, что их скороспелый приговор подсудимому подростку не обоснован. Рядом с Фондой – галерея великих (хотя у нас и мало известных) характерных актеров классического Голливуда, в том числе и будущих звезд: Дт Дж. Кобб, Джек Уорден, Мартин Болзам, Джозеф Суини.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 10 апреля 1957
Возраст 16+
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Мартин Бэлсом
Джон Фидлер
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Э.Дж. Маршалл
Эдвард Биннс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
12
12 (2007)
7.41129
Вердикт за деньги
Вердикт за деньги (2003)
6.6
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1963)
8
Убить пересмешника
Убить пересмешника (1962)
7.25
Фильм находится в подборках
Судебные детективы Судебные детективы
Фильмы без женщин Фильмы без женщин
Душевные фильмы на Старый Новый год Душевные фильмы на Старый Новый год
Постер фильма 12 разгневанных мужчин 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

12 разгневанных мужчин смотреть онлайн

12 разгневанных мужчин
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Вердикт за деньги
 
Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
 
Убить пересмешника
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кинотоп-30: названы любимые фильмы Кристофера Нолана От «Звездных войн» до «Тонкой красной линии» – предпочтения режиссера довольно разнообразны.
Написать
23 июля 2020 15:41
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши