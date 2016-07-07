Содержание

Марлен Дитрих - Фильмы

- Марлен Дитрих - «Голубой ангел»

- Марлен Дитрих - «Свидетель обвинения»

- Марлен Дитрих - «Нюрнбергский процесс»

Марлен Дитрих - «Лили Марлен»

Марлен Дитрих - Личная жизнь



Марлен Дитрих родилась 27 декабря 1901 года в Шенеберге в семье Луиса Эриха Отто Дитриха и Вильгельмины Элизабет Йозефины. Мать Дитрих происходила из богатой семьи, ее родители держали на Унтер-ден-Линден ювелирный магазин, который был известен на весь Берлин. Отец же был из простой семьи, и к моменту рождения дочери был лейтенантом полиции. Он умер от сифилиса, когда Дитрих было шесть лет. Будущая актриса с детства занималась иностранными языками со своими гувернантками, и хорошо знала английский, французский и литературный немецкий языки. Она училась играть на фортепиано, лютне и скрипке, и долгое время хотела стать скрипачкой. Дитрих поступала в Высшую музыкальную школу в Берлине в класс Карла Флеша, но ее не приняли, и позже воспаление сухожилия безымянного пальца поставило крест на ее музыкальной карьере. Она брала частные уроки актерского мастерства у Бертольда Хельда, директора актерской школы, и научившись танцевать, устроилась танцовщицей в ночное кафе Гидо Тильшера. В 1922 году Дитрих начала выступать в театре, а еще через год сыграла эпизодическую роль в фильме Георга Якоби «Таковы мужчины». У Дитрих была сестра по имени Лизель, которая вместе с мужем во времена национал-социализма содержала в Берген-Бельзене столовую и кинотеатр, которые часто посещали надзиратели концентрационного лагеря. Из-за этого Дитрих долгое время открещивалась от сестры.



Марлен Дитрих - Фильмы

Первые большие роли Дитрих сыграла в 1920-е годы, хотя сама невысоко оценивала свою игру в этот период. В числе ее картин «Кафе Электрик» с Вилли Фростом и «Целую вашу руку, мадам» с Гарри Лидтке, после которых Дитрих стали называть немецкой Гретой Гарбо. Прорывом актрисы стала картина «Голубой ангел», с которой началось ее сотрудничество с Джозефом фон Штернбергом. После этой картины она не просто проснулась знаменитой, но стала настоящим секс-символом и, подписав контракт с киностудией «Paramount», переехала в США.



В общей сложности Дитрих и Штернберг сняли в Голливуде шесть фильмов: «Марокко» 1930 года, породивший новую брючную женскую моду, «Обесчещенная» 1931 года, «Шанхайский экспресс» 1932 года, который стал самым их кассово успешным фильмом, «Белокурая Венера», «Распутная императрица» и «Дьявол - это женщина». Йозеф Геббельс в 1936 году предлагал Дитрих огромные деньги за каждый ее фильм, снятый в Германии, но она отказалась и демонстративно подала на американское гражданство, которое получила в 1939 году. В 1937 году в прокате провалился фильм Эрнста Любича «Ангел», из-за чего Дитрих прервала свою карьеру на два года.



Ее популярность опять пошла в гору после вестерна «Дестри снова в седле», который был очень тепло принят зрителями. После похорон матери в 1945 году Дитрих снялась в успешном фильме «Зарубежный роман», но несмотря на успехи в кинокарьере она все больше стала выступать в качестве певицы и конферансье. На родине публика охладела к актрисе из-за ее антигерманской позиции и даже протестовала против ее концертов. В 1961 году Дитрих сыграла вдову нацистского генерала в картине «Нюрнбергский процесс». В 1975 году в сиднейском Театре Ее Величества Дитрих упала в оркестровую яму и сломала шейку бедра, из-за чего ей в итоге пришлось завершить карьеру. Актриса замкнулась и почти не выходила из своей квартиры, появившись в обществе только для съемок в фильме «Прекрасный жигало, бедный жигало» с Дэвидом Боуи, который с треском провалился. После этого Дитрих заперлась в своей парижской квартире, поддерживая связь с внешним миром только по телефону.



Марлен Дитрих - «Голубой ангел»

Психологическая драма 1930 года, снятая Джозефом фон Штернбергом. Педантичный учитель средней школы Иммануил Рат (Эмиль Яннингс) начинает замечать, что его ученики во время учебы обсуждают некую Лолу-Лолу (Марлен Дитрих) и рассматривают ее фотографии. Оказывается, что это певица в портовом кабаке «Голубой ангел», который школьники посещают в свободное время. Рат решает положить конец столь неприличному поведению и отправляется в «Голубой ангел», но сам очаровывается прекрасной Лолой-Лолой. Это первый звуковой фильм с участием Марлен Дитрих, именно с него началась ее карьера в амплуа обольстительницы.



Марлен Дитрих - «Свидетель обвинения»

Детективная драма 1957 года Билли Уайлдера по одноименной пьесе Агаты Кристи. Адвокат Уилфрид Робартс, несмотря на проблемы со здоровьем и запрет врачей, берется за очень сложное уголовное дело об убийстве богатой дамы Эмили Френч (Норма Варден). Главный подозреваемый - Леонард Воул (Тайрон Пауэр), близкий друг убитой, на которого она переписала свое завещание. Единственной свидетельницей защиты является жена подозреваемого Кристина (Марлен Дитрих), поэтому дело Воула почти безнадежно.



Марлен Дитрих - «Нюрнбергский процесс»

Черно-белая юридическая драма Стэнли Крамера 1961 года о так называемых «Малых нюрнбергских процессах». Действие происходит в 1948 году, через два года после суда над главными нацистскими преступниками - слушаются дела юристов Имперского министерства юстиции. Обвиняется известный немецкий судья Эрнст Янинг (Берт Ланкастер), получивший свою должность задолго до прихода Гитлера к власти. Дело ведет специально приехавший в Нюрнберг судья Ден Хэйвуд (Спенсер Трэйси).



Марлен Дитрих - «Лили Марлен»

Марлен Дитрих известна также своими музыкальными пластинками, первая из которых вышла в 1928 году. Ее глубокое эротичное контральто до сих пор вызывает жгучий интерес слушателей. С 1943 по 1946 год актриса прервала свою карьеру и выступала с концертами в поддержку союзных войск в Африке, Италии и Франции. Марлен Дитрих стала самой известной исполнительницей песни «Лили Марлен», которая была популярна во Вторую мировую войну как у немецких солдат, так и у союзных войск.



Марлен Дитрих - Личная жизнь

Первым мужем Дитрих стал Рудольф Зибер, администратор, с которым она познакомилась на съемках фильма Джо Мэя «Трагедия любви». Она поженились в 1923 году и прожили вместе пять лет, но так и не развелись. В этом браке родилась дочь Мария Рива, которая также стала актрисой. Широко известен эпистолярный роман Дитрих с Эрнестом Хемингуэем, многие письма из которого были опубликованы в 2007 году. У актрисы был роман с Эрихом Марией Ремарком, который писатель переживал очень тяжело и сделал актрису прототипом героини своего романа «Триумфальная арка». В 1941 году начался страстный роман Дитрих с французским актером Жаном Габеном, который продлился шесть лет.