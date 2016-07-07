Содержание
Марлен Дитрих - Фильмы
- Марлен Дитрих - «Голубой ангел»
- Марлен Дитрих - «Свидетель обвинения»
- Марлен Дитрих - «Нюрнбергский процесс»
Марлен Дитрих - «Лили Марлен»
Марлен Дитрих - Личная жизнь
Марлен Дитрих родилась 27 декабря 1901 года в Шенеберге в семье Луиса Эриха Отто Дитриха и Вильгельмины Элизабет Йозефины. Мать Дитрих происходила из богатой семьи, ее родители держали на Унтер-ден-Линден ювелирный магазин, который был известен на весь Берлин. Отец же был из простой семьи, и к моменту рождения дочери был лейтенантом полиции. Он умер от сифилиса, когда Дитрих было шесть лет. Будущая актриса с детства занималась иностранными языками со своими гувернантками, и хорошо знала английский, французский и литературный немецкий языки. Она училась играть на фортепиано, лютне и скрипке, и долгое время хотела стать скрипачкой. Дитрих поступала в Высшую музыкальную школу в Берлине в класс Карла Флеша, но ее не приняли, и позже воспаление сухожилия безымянного пальца поставило крест на ее музыкальной карьере. Она брала частные уроки актерского мастерства у Бертольда Хельда, директора актерской школы, и научившись танцевать, устроилась танцовщицей в ночное кафе Гидо Тильшера. В 1922 году Дитрих начала выступать в театре, а еще через год сыграла эпизодическую роль в фильме Георга Якоби «Таковы мужчины». У Дитрих была сестра по имени Лизель, которая вместе с мужем во времена национал-социализма содержала в Берген-Бельзене столовую и кинотеатр, которые часто посещали надзиратели концентрационного лагеря. Из-за этого Дитрих долгое время открещивалась от сестры.
Первые большие роли Дитрих сыграла в 1920-е годы, хотя сама невысоко оценивала свою игру в этот период. В числе ее картин «Кафе Электрик» с Вилли Фростом и «Целую вашу руку, мадам» с Гарри Лидтке, после которых Дитрих стали называть немецкой Гретой Гарбо. Прорывом актрисы стала картина «Голубой ангел», с которой началось ее сотрудничество с Джозефом фон Штернбергом. После этой картины она не просто проснулась знаменитой, но стала настоящим секс-символом и, подписав контракт с киностудией «Paramount», переехала в США.
В общей сложности Дитрих и Штернберг сняли в Голливуде шесть фильмов: «Марокко» 1930 года, породивший новую брючную женскую моду, «Обесчещенная» 1931 года, «Шанхайский экспресс» 1932 года, который стал самым их кассово успешным фильмом, «Белокурая Венера», «Распутная императрица» и «Дьявол - это женщина». Йозеф Геббельс в 1936 году предлагал Дитрих огромные деньги за каждый ее фильм, снятый в Германии, но она отказалась и демонстративно подала на американское гражданство, которое получила в 1939 году. В 1937 году в прокате провалился фильм Эрнста Любича «Ангел», из-за чего Дитрих прервала свою карьеру на два года.
Ее популярность опять пошла в гору после вестерна «Дестри снова в седле», который был очень тепло принят зрителями. После похорон матери в 1945 году Дитрих снялась в успешном фильме «Зарубежный роман», но несмотря на успехи в кинокарьере она все больше стала выступать в качестве певицы и конферансье. На родине публика охладела к актрисе из-за ее антигерманской позиции и даже протестовала против ее концертов. В 1961 году Дитрих сыграла вдову нацистского генерала в картине «Нюрнбергский процесс». В 1975 году в сиднейском Театре Ее Величества Дитрих упала в оркестровую яму и сломала шейку бедра, из-за чего ей в итоге пришлось завершить карьеру. Актриса замкнулась и почти не выходила из своей квартиры, появившись в обществе только для съемок в фильме «Прекрасный жигало, бедный жигало» с Дэвидом Боуи, который с треском провалился. После этого Дитрих заперлась в своей парижской квартире, поддерживая связь с внешним миром только по телефону.
Психологическая драма 1930 года, снятая Джозефом фон Штернбергом. Педантичный учитель средней школы Иммануил Рат (Эмиль Яннингс) начинает замечать, что его ученики во время учебы обсуждают некую Лолу-Лолу (Марлен Дитрих) и рассматривают ее фотографии. Оказывается, что это певица в портовом кабаке «Голубой ангел», который школьники посещают в свободное время. Рат решает положить конец столь неприличному поведению и отправляется в «Голубой ангел», но сам очаровывается прекрасной Лолой-Лолой. Это первый звуковой фильм с участием Марлен Дитрих, именно с него началась ее карьера в амплуа обольстительницы.
Детективная драма 1957 года Билли Уайлдера по одноименной пьесе Агаты Кристи. Адвокат Уилфрид Робартс, несмотря на проблемы со здоровьем и запрет врачей, берется за очень сложное уголовное дело об убийстве богатой дамы Эмили Френч (Норма Варден). Главный подозреваемый - Леонард Воул (Тайрон Пауэр), близкий друг убитой, на которого она переписала свое завещание. Единственной свидетельницей защиты является жена подозреваемого Кристина (Марлен Дитрих), поэтому дело Воула почти безнадежно.
Черно-белая юридическая драма Стэнли Крамера 1961 года о так называемых «Малых нюрнбергских процессах». Действие происходит в 1948 году, через два года после суда над главными нацистскими преступниками - слушаются дела юристов Имперского министерства юстиции. Обвиняется известный немецкий судья Эрнст Янинг (Берт Ланкастер), получивший свою должность задолго до прихода Гитлера к власти. Дело ведет специально приехавший в Нюрнберг судья Ден Хэйвуд (Спенсер Трэйси).
Марлен Дитрих известна также своими музыкальными пластинками, первая из которых вышла в 1928 году. Ее глубокое эротичное контральто до сих пор вызывает жгучий интерес слушателей. С 1943 по 1946 год актриса прервала свою карьеру и выступала с концертами в поддержку союзных войск в Африке, Италии и Франции. Марлен Дитрих стала самой известной исполнительницей песни «Лили Марлен», которая была популярна во Вторую мировую войну как у немецких солдат, так и у союзных войск.
Первым мужем Дитрих стал Рудольф Зибер, администратор, с которым она познакомилась на съемках фильма Джо Мэя «Трагедия любви». Она поженились в 1923 году и прожили вместе пять лет, но так и не развелись. В этом браке родилась дочь Мария Рива, которая также стала актрисой. Широко известен эпистолярный роман Дитрих с Эрнестом Хемингуэем, многие письма из которого были опубликованы в 2007 году. У актрисы был роман с Эрихом Марией Ремарком, который писатель переживал очень тяжело и сделал актрису прототипом героини своего романа «Триумфальная арка». В 1941 году начался страстный роман Дитрих с французским актером Жаном Габеном, который продлился шесть лет.
«Голубой ангел» был снят и на немецком, и на английском языках. Английская версия долгое время считалась утраченной, но потом была найдена в немецком архиве кино.
К моменту окончания съемок «Нюрнбергского процесса» все нацистские преступники, содержавшиеся в американской зоне оккупации в Германии, были уже на свободе.
В Берлине и Париже есть площади имени Марлен Дитрих.
В честь Марлен Дитрих был назван астероид, открытый в 1923 году Карлом Рейнмутом.