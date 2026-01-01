Во время работы в летнем лагере, юная студентка Марджори Моргенштерн влюбляется в 32-летнего драматурга Ноэла Айрмана. Как и Марджори, Ноэл принадлежит к крупному буржуазному классу нью-йоркских евреев, однако он был разорен, вследствие чего, родители девушки возражают против их отношений.

Ноэл честно предупреждает Марджори, что она слишком наивна и заблуждается в нем, но ни это, ни категоричный протест родителей не мешают влюбленным быть вместе. Их отношения развиваются непросто. Они то сходятся, то расходятся. Вскоре, Марджори заканчивает свое обучение в колледже, и начинает заниматься актерской карьерой, в то время как Ноэл заканчивает писать мюзикл, работу над которым начал еще до встречи с Марджори.