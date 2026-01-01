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Постер фильма Марджори Морнингстар
6.2
Киноафиша Фильмы Марджори Морнингстар
6.2

Марджори Морнингстар

, 1958
Marjorie Morningstar
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Марджори Морнингстар
6.2

О фильме

Во время работы в летнем лагере, юная студентка Марджори Моргенштерн влюбляется в 32-летнего драматурга Ноэла Айрмана. Как и Марджори, Ноэл принадлежит к крупному буржуазному классу нью-йоркских евреев, однако он был разорен, вследствие чего, родители девушки возражают против их отношений.

Ноэл честно предупреждает Марджори, что она слишком наивна и заблуждается в нем, но ни это, ни категоричный протест родителей не мешают влюбленным быть вместе. Их отношения развиваются непросто. Они то сходятся, то расходятся. Вскоре, Марджори заканчивает свое обучение в колледже, и начинает заниматься актерской карьерой, в то время как Ноэл заканчивает писать мюзикл, работу над которым начал еще до встречи с Марджори.

В ролях

Джин Келли
Noel Airman
Натали Вуд
Натали Вуд
Marjorie Morgenstern
Клер Тревор
Клер Тревор
Rose Morgenstern
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Arnold Morgenstern
Мартин Милнер
Wally Wronkin
Кэролин Джонс
Marsha Zelenko
Джордж Тобиаш
Maxwell Greech
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Dr. David Harris
Джесси Уайт
Lou Michaelson
Эдд Бернс
Sandy Lamm
Режиссер Ирвинг Раппер
Сценарист Эверетт Фриман, Герман Воук
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 24 апреля 1958
Дата выхода
24 апреля 1958 США
Производство Beachwold Productions
Другие названия
Marjorie Morningstar, Die Liebe der Marjorie Morningstar, Nací para ti, Até o Último Alento, Besettende kjærlighet, Fúria de Amar, La fureur d'aimer, Leg med ilden, Leka med elden, Ljubav Mardžori Morningstar, Marjorie, Nacida para ti, Seher yıldızı, To proto glystrima, Vertigine, Марджори Морнингстар, 初恋

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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саундтрек фильма Марджори Морнингстар

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