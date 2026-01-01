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Найджел Патрик
Nigel Patrick
Киноафиша
Персоны
Найджел Патрик
Найджел Патрик
Nigel Patrick
Дата рождения
2 мая 1913
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
21 сентября 1981
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Битва за Англию
(1969)
6.9
Пандора и Летучий Голландец
(1951)
6.9
Записки Пиквикского клуба
(1952)
Фильмография Найджел Патрик
6.3
Человек Макинтоша
The MacKintosh Man
триллер
1973, США / Великобритания
7
Битва за Англию
Battle of Britain
боевик, военный, драма, исторический
1969, Великобритания
6.4
Округ Рэйнтри
Raintree Country
драма, мелодрама
1957, США
6.9
Записки Пиквикского клуба
The Pickwick Papers
драма, комедия
1952, Великобритания
6.9
Пандора и Летучий Голландец
Pandora and the Flying Dutchman
драма, фэнтези, мистика
1951, Великобритания
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