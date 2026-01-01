Майор Ллойд Грувер служит на японской военно-воздушной базе в разгар войны в Корее. Грувер видит проявления расизма со стороны американских военных по отношению к японцам: военнослужащим запрещают жениться на японках.
Будучи первое время равнодушен к такой ситуации, Грувер вынужден изменить свою позицию, когда его друг Джо Келли влюбляется в местную женщину и собирается сочетаться с ней законным браком. Келли через голову командования обращается с прошением в Конгресс.
Поддерживая своего товарища, Грувер сам влюбляется в прекрасную японскую танцовщицу Хана-оги и оказывается в таком же положении, что и Келли.