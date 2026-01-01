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Постер фильма Сайонара
7.0
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7.0

Сайонара

, 1957
Sayonara
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Сайонара
7.0

О фильме

Майор Ллойд Грувер служит на японской военно-воздушной базе в разгар войны в Корее. Грувер видит проявления расизма со стороны американских военных по отношению к японцам: военнослужащим запрещают жениться на японках. Будучи первое время равнодушен к такой ситуации, Грувер вынужден изменить свою позицию, когда его друг Джо Келли влюбляется в местную женщину и собирается сочетаться с ней законным браком. Келли через голову командования обращается с прошением в Конгресс. Поддерживая своего товарища, Грувер сам влюбляется в прекрасную японскую танцовщицу Хана-оги и оказывается в таком же положении, что и Келли.

В ролях

Марлон Брандо
Марлон Брандо
Major Lloyd Gruver
Пэт Оуэнс
Eileen Webster
Ред Баттонс
Joe Kelly
Миико Така
Hana-Ogi
Рикардо Монтальбан
Nakamura
Марта Скотт
Mrs. Webster
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Captain Mike Bailey
Миёси Умэки
Katsumi
Кент Смит
Генерал Марк Уэбстер
Дугласс Уотсон
Полковник Кроуфорд
Режиссер Джошуа Логан
Сценарист Пол Осборн, Джеймс Элберт Миченер
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 5 декабря 1957
Дата выхода
1 июня 1963 Австрия 12
27 февраля 1958 Германия
7 марта 1958 Италия
25 декабря 1957 США
Производство Pennebaker Productions, William Goetz Productions
Другие названия
Sayonara, Сайонара, Sayonara - Elveda, Sayonara... farlig kærlighed, Szajonara, Viso gero, Σαγιονάρα, サヨナラ, Amber, die große Kurtisane

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb

Цитаты

Майор Грувер [на традиционной чайной церемонии: наблюдая, как японец тщательно и долго готовит чашку чая] Он из всего устраивает целое представление.
Хана-оги Удовольствие не в самом результате... а в приятных шагах *к* нему.

Отзывы о фильме

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