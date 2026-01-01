Джон Уэйн играет бывшего солдата армии конфедерации Итана Эдвардса, который больше верит пулям, чем словам. Он разыскивает свою племянницу, похищенную команчами, которые убили всю его семью.
Ему не страшны ни голод, ни жажда, ни одиночество. За время своих отчаянных пятилетних поисков Итан находит то, что найти не ожидал: свою собственную человечность.
|25 января 1957
|Австрия
|12
|19 июля 1956
|Аргентина
|16 мая 1956
|Бельгия
|AL
|7 мая 1956
|Бразилия
|23 сентября 1956
|Великобритания
|4 октября 1956
|Германия
|14 февраля 1957
|Гонконг
|23 июля 1957
|Дания
|18 января 1957
|Ирландия
|PG
|16 апреля 1999
|Испания
|14 сентября 1956
|Италия
|20 декабря 1956
|Перу
|17 июля 1957
|Португалия
|26 мая 1956
|США
|22 августа 1956
|Филиппины
|8 августа 1956
|Франция
|16 мая 1956
|Швеция
|11
|7 декабря 1957
|Южная Корея
|22 августа 1956
|Япония