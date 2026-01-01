7.9
7.9

Искатели

, 1956
The Searchers
США / приключения, вестерн, драма / 18+
О фильме

Джон Уэйн играет бывшего солдата армии конфедерации Итана Эдвардса, который больше верит пулям, чем словам. Он разыскивает свою племянницу, похищенную команчами, которые убили всю его семью.

Ему не страшны ни голод, ни жажда, ни одиночество. За время своих отчаянных пятилетних поисков Итан находит то, что найти не ожидал: свою собственную человечность.

В ролях

Джон Уэйн
Джеффри Хантер
Натали Вуд
Вера Майлз
Уорд Бонд
Джон Кволен
Режиссер Джон Форд
Сценарист Фрэнк С. Наджент, Алан Ле Мэй
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 7 мая 1956
Дата выхода
25 января 1957 Австрия 12
19 июля 1956 Аргентина
16 мая 1956 Бельгия AL
7 мая 1956 Бразилия
23 сентября 1956 Великобритания
4 октября 1956 Германия
14 февраля 1957 Гонконг
23 июля 1957 Дания
18 января 1957 Ирландия PG
16 апреля 1999 Испания
14 сентября 1956 Италия
20 декабря 1956 Перу
17 июля 1957 Португалия
26 мая 1956 США
22 августа 1956 Филиппины
8 августа 1956 Франция
16 мая 1956 Швеция 11
7 декабря 1957 Южная Корея
22 августа 1956 Япония
Бюджет $3 750 000
Сборы в мире $3 298
Производство C.V. Whitney Pictures
Другие названия
The Searchers, Más corazón que odio, Der schwarze Falke, Tragači, Förföljaren, La prisonnière du désert, Искатели, 搜索者, A Desaparecida, Albahesoon, Az üldözők, Centaures del desert, Centauros del desierto, Çöl Aslanı, Cuộc Truy Lùng, De zwarte valk, Etsijät, Forfølgeren, Ieškotojai, Iskalci, Jostojugaran, Mas corazón que ódio, Otsijad, På sporet, Poszukiwacze, Rastros de Ódio, Sentieri selvaggi, Sôsakusha, Urmăritorii, Η αιχμάλωτος της ερήμου, Следотърсачите, Шукачі, 捜索者

Рейтинг фильма

7.9
7.8 IMDb

Отзывы о фильме

