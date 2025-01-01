Меню
Чтобы попасть в прошлое, не нужно изобретать машину времени, достаточно всего лишь внимательно смотреть исторические сериалы онлайн. К счастью, с каждым годом эта тема привлекает все больше шоураннеров из разных стран. И этому, разумеется, есть простое объяснение.

Не нужно придумывать сюжет с нуля, достаточно открыть учебник истории и выбрать понравившееся событие, вокруг которого и будет развиваться основное действие. При этом постановщики не обязаны безоговорочно следовать фактам, никто не мешает добавить новых персонажей или немного подправить ход истории. Зачастую действие популярных тв-проектов разворачивается в Средневековье или во времена расцвета древних цивилизаций, так что проследить, что из показанного правда, а что нет, не представляется возможным.

Впрочем, даже мелкие погрешности не лишат зрителей ни с чем несравнимого удовольствия, когда, не выходя из дома, погружаешься в удивительный мир, столь непохожий на современную действительность.

Лучшие исторические сериалы — это в первую очередь дорогостоящие декорации и костюмы, достоверно отражающие ту или иную эпоху. Среди таких тв-шоу непременно стоит отметить «Борджию», «Аббатство Даунтон», «Тюдоров», «Викингов» и «Корону». Здесь профессионализм сценаристов и режиссеров соседствует с талантливыми актерами, безупречно вжившимися в роли. 

Форсайты
Форсайты
драма, исторический 2025, Великобритания
0.0
Государь
Государь
исторический, драма 2025, Россия
0.0
Аллигатор
Аллигатор
драма, криминал, исторический 2025, Казахстан/Россия
0.0
Жестокая любовь: История Рут Эллис
Жестокая любовь: История Рут Эллис
драма, криминал, исторический 2025, Великобритания
0.0
Мисс Остин
Мисс Остин
драма, исторический 2025, Великобритания
0.0
Бистро «Ла Фаворита»
Бистро «Ла Фаворита»
драма, исторический 2025, Испания
0.0
Эль Турко
Эль Турко
драма, боевик, исторический 2025, Турция/Венгрия
0.0
История любви Чунхва
История любви Чунхва
драма, мелодрама, исторический 2025, Южная Корея
0.0
Королева Вонген
Королева Вонген
драма, исторический 2025, Южная Корея
0.0
Злые люди
Злые люди
детектив, исторический, криминал 2025, Россия
0.0
Атом
Атом
драма, исторический 2025, Россия
0.0
История любви Советского Союза
История любви Советского Союза
исторический, драма 2025, Россия
0.0
Плевако
Плевако
драма, исторический 2024, Россия
8.0
Безмолвный дом
Безмолвный дом
фэнтези, мистика, исторический 2024, Китай
0.0
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
драма, семейный, исторический 2024, Турция
0.0
Фантастическая соната
Фантастическая соната
фэнтези, мелодрама, исторический 2024, Южная Корея
0.0
Опасная дружба
Опасная дружба
драма, исторический 2024, Франция
0.0
История леди Ок
История леди Ок
драма, мелодрама, исторический 2024, Южная Корея
0.0
Цветок, что распускается по ночам
Цветок, что распускается по ночам
комедия, исторический 2024, Южная Корея
0.0
ЗЛО
ЗЛО
детектив, исторический 2024, Россия
0.0
Ее история
Ее история
драма, военный, исторический 2024, Италия/Франция/Германия
0.0
Операция «Карпаты»
Операция «Карпаты»
военный, исторический 2024, Россия
0.0
Обреченные на славу
Обреченные на славу
драма, боевик, исторический 2024, США/Германия/Италия
0.0
Король под номером 21
Король под номером 21
драма, исторический, спорт 2023, Швеция
0.0
История дворца Куньнин
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический 2023, Китай
0.0
Наша цветущая молодость
Наша цветущая молодость
мелодрама, исторический, детектив 2023, Южная Корея
0.0
Коре-киданьские войны
Коре-киданьские войны
драма, военный, исторический 2023, Южная Корея
0.0
Большой дом
Большой дом
детектив, исторический, военный 2023, Россия
0.0
Влюбленные
Влюбленные
драма, мелодрама, исторический 2023, Южная Корея
0.0
Банда Зиг Заг
Банда Зиг Заг
детектив, исторический 2023, Россия
0.0
Красный Яр
Красный Яр
драма, мистика, исторический 2023, Россия
0.0
Витязи
Витязи
исторический, детектив 2023, Россия
0.0
Формула преступления
Формула преступления
детектив, мелодрама, исторический 2022, Россия
9.0
Любовь между Феей и Дьяволом
Любовь между Феей и Дьяволом
драма, фэнтези, исторический 2022, Китай
0.0
И зацветет гора
И зацветет гора
драма, исторический 2022, Франция
0.0
Свободная Куба
Свободная Куба
драма, исторический 2022, Португалия
0.0
