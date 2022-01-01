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Киноафиша Онлайн Фильмы Драма

Драмы онлайн

Драма не только один из самых древних жанров, но и один из самых разнообразных. Например, в центре психологической драмы — внутреннее противоборство чувств героя, а в военной драме зрителю предлагают поразмышлять над тем, что ценнее: благо целого народа или жизнь одного человека? Все конфликты и сюжетные линии диктуются особенностями поджанра, поэтому выделить что-то одно просто невозможно. Драма в кино требует вдумчивого просмотра, полного погружения в рассказываемую историю и готовности поразмышлять над собственными убеждениями.

Тут почти нет громких взрывов и зрелищных перестрелок, все происходит довольно мирно. Зато в драмах есть рефлексия, эмоциональный накал и встречи героев со своими демонами. Диалоги, поведение героев, их реакции на действия друг друга — все это составляет хорошую драму. Здесь автор не скажет вам, кто «хороший», кто «плохой», и вряд ли вы вообще найдете хотя бы одну авторскую оценку происходящего на экране. Качественная драма производит сильное впечатление, настолько, что вы, возможно, пересмотрите свои взгляды на многие вещи. Вряд ли найдется жанр, более подходящий для фанатов наук, вроде философии, психологии и этики, так как именно на этих трех китах часто держатся те полтора-два часа фильма в жанре драмы.

В этом жанре пробовали себя режиссеры и западного кинематографа, и менее известные авторы восточных стран. Для хорошего понимания драмы национальность создателей часто играет большую роль, особенно в контексте исторической драмы. Но это все же исключение, так как сегодня драма носит более глобальный, общечеловеческий характер. Порой смотреть ее online даже лучше, чем в кинотеатре. Эти фильмы требуют вдумчивости, спокойной обстановки и, возможно, какое-то время после, чтобы как следует переварить все посылы только что увиденного кино.

Лучшие драмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками драматических фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.

Подельники
Подельники
драма, триллер 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ника
Ника
драма, биография 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Операция «Мясной фарш»
Операция «Мясной фарш»
драма, военный 2022, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Взаперти
Взаперти
драма, ужасы, триллер 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ненастоящий папа
Ненастоящий папа
комедия, драма 2022, Аргентина
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отряд «Призрак»
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Бодибилдер
Бодибилдер
спорт, драма 2022, Россия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Другое имя
Другое имя
драма, триллер 2022, Россия
2.0
Смотреть за 1 рубль
По следу хакера
По следу хакера
боевик, драма, триллер 2022, США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Холодное золото
Холодное золото
драма 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Лекарство для Веры
Лекарство для Веры
драма 2022, Беларусь
0.0
Смотреть за 1 рубль
Эластико: двенадцатый игрок
Эластико: двенадцатый игрок
драма 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Модель
Модель
триллер, драма 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Рэпер
Рэпер
драма 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Новенький
Новенький
драма 2022, Россия
0.0
Смотреть онлайн
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и дракон
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мы тоже вместе
Мы тоже вместе
драма, мелодрама 2021, Великобритания
8.0
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Герой
Герой
драма, триллер 2021, Франция / Иран
8.0
Смотреть за 1 рубль
Однажды в кино
Однажды в кино
драма 2021, Индия / США / Франция
8.0
Смотреть за 1 рубль
Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
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Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Камон Камон
Камон Камон
драма 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
The Box
The Box
драма, музыка, мюзикл 2021, Корея
8.0
Смотреть за 1 рубль
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Свинья
Свинья
драма, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Иллюзия контроля
Иллюзия контроля
драма, триллер 2021, Великобритания / Украина / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Эта безумная любовь
Эта безумная любовь
драма 2021, Франция
7.0
Смотреть онлайн
Мавританец
Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Помощь
Помощь
драма 2021, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Громкое дело
Громкое дело
биография, криминал, драма 2021, Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дать дуба в округе Юба
Дать дуба в округе Юба
комедия, криминал, драма 2021, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Эскортницы
Эскортницы
драма 2021, Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
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