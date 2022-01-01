Драма не только один из самых древних жанров, но и один из самых разнообразных. Например, в центре психологической драмы — внутреннее противоборство чувств героя, а в военной драме зрителю предлагают поразмышлять над тем, что ценнее: благо целого народа или жизнь одного человека? Все конфликты и сюжетные линии диктуются особенностями поджанра, поэтому выделить что-то одно просто невозможно. Драма в кино требует вдумчивого просмотра, полного погружения в рассказываемую историю и готовности поразмышлять над собственными убеждениями.

Тут почти нет громких взрывов и зрелищных перестрелок, все происходит довольно мирно. Зато в драмах есть рефлексия, эмоциональный накал и встречи героев со своими демонами. Диалоги, поведение героев, их реакции на действия друг друга — все это составляет хорошую драму. Здесь автор не скажет вам, кто «хороший», кто «плохой», и вряд ли вы вообще найдете хотя бы одну авторскую оценку происходящего на экране. Качественная драма производит сильное впечатление, настолько, что вы, возможно, пересмотрите свои взгляды на многие вещи. Вряд ли найдется жанр, более подходящий для фанатов наук, вроде философии, психологии и этики, так как именно на этих трех китах часто держатся те полтора-два часа фильма в жанре драмы.

В этом жанре пробовали себя режиссеры и западного кинематографа, и менее известные авторы восточных стран. Для хорошего понимания драмы национальность создателей часто играет большую роль, особенно в контексте исторической драмы. Но это все же исключение, так как сегодня драма носит более глобальный, общечеловеческий характер. Порой смотреть ее online даже лучше, чем в кинотеатре. Эти фильмы требуют вдумчивости, спокойной обстановки и, возможно, какое-то время после, чтобы как следует переварить все посылы только что увиденного кино.

Лучшие драмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками драматических фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.