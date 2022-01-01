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Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация
2012, США
7.0
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Снежная королева
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6.0
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2011, США / Бельгия
7.0
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Барби: Академия принцесс
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2011, США
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Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
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Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация
2010, Россия
8.0
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Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.0
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Артур и война двух миров
сказка, анимация
2010, Франция
7.0
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Феи: Волшебное спасение
анимация, сказка
2010, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация
2009, Франция
7.0
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Феи: Потерянное сокровище
анимация, сказка
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка: начало истории Ариэль
анимация, семейный, сказка
2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный
2008, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
сказка, семейный, анимация
2007, США
7.0
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Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
анимация, сказка
2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказания Земноморья
анимация, сказка, приключения, аниме
2006, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большое путешествие
семейный, приключения, комедия, сказка, анимация
2006, Канада / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вэлиант: пернатый спецназ
сказка, боевик, комедия, анимация
2005, Великобритания
6.0
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Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.0
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Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
8.0
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Щелкунчик и мышиный король
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Синбад: Легенда семи морей
мелодрама, анимация, приключения, сказка
2003, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Карлик Нос
анимация, семейный, сказка
2003, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Братец медвежонок
анимация, семейный, приключения, сказка
2003, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Лохматый спецназ!
анимация, семейный, сказка, боевик, фантастика, комедия
2003, США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Полынная сказка в три блина длиной
анимация, сказка
2003, Россия
0.0
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Возвращение кота
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме
2002, Япония
7.0
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Золушка 2
сказка, мелодрама, анимация, семейный
2002, США
5.0
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Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
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