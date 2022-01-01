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Киноафиша Онлайн Фильмы Мелодрама

Мелодрамы онлайн

Мелодрамы привносят в нашу жизнь тот широкий спектр эмоций, который далеко не всем удается прочувствовать в реальном мире. Ленты этого жанра подарят вам возможность пережить вместе с главными героями первую любовь, пылкую страсть, горечь потери, радость от нечаянной встречи, счастливое воссоединение и множество других сильных чувств.

Давайте смотреть мелодрамы онлайн, чтобы стать мудрее и терпимее к окружающим нас людям, прежде всего нашим близким. Зачастую сюжет таких фильмов строится вокруг простых бытовых ситуаций, знакомых каждому из нас. Но самое главное, что в большинстве случаев они заканчиваются хэппи-эндом, заряжая зрителей позитивом и верой в лучшее.

Если вы одиноки, то мелодрамы подарят вам ощущение того, что вы достойны любви, несмотря ни на что. Если у вас трудности в семейной жизни, то в них вы, скорее всего, найдете ответы на важные вопросы. Если, напротив, у вас все замечательно, перипетии главных героев заставят вас еще больше ценить то, что вы имеете.

Главное, что есть в каждой мелодраме — это любовная линия. Некоторые из них банальны и отражают нашу жизнь такой, какая она есть.  Другие же настолько закрученные, что от фильма невозможно оторваться. Но все эти трогательные картины сняты только для того, чтобы люди наконец поняли, что самое важное в жизни — любить и быть любимым, а вовсе не деньги и власть.

Не стоит забывать, что сентиментальное кино не только заставляет нас плакать от счастья или грусти, но и помогает нам на примере персонажей не падать духом. Юмор — еще одна составляющая хорошего мелодраматического кино, потому что даже в самой безвыходной ситуации нельзя обойтись без львиной доли оптимизма. Согласитесь, что в каждой картине такого жанра есть, как минимум, один персонаж, зачастую лучший друг главного героя, который никогда не унывает и всячески подбадривает протагониста.

Лучшие мелодрамы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов, заставят испытать глубокие и трепетные чувства. Следите за новинками мелодрам и смотрите их на Киноафише онлайн.

1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
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Стейк от кутюр
Стейк от кутюр
мелодрама, комедия 2022, Франция / Бельгия
6.0
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Любовь как бестселлер
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама 2022, Мексика / Великобритания
5.0
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День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
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Любовь по ту сторону
Любовь по ту сторону
комедия, фэнтези, мелодрама 2021, США
8.0
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Мы тоже вместе
Мы тоже вместе
драма, мелодрама 2021, Великобритания
8.0
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Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.0
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.0
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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Мой любимый враг
Мой любимый враг
комедия, мелодрама 2021, США
7.0
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Короче говоря
Короче говоря
мелодрама, комедия 2021, Австралия
6.0
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От кутюр
От кутюр
мелодрама 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Заснеженное Рождество
Заснеженное Рождество
мелодрама 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ночь принадлежит нам
Ночь принадлежит нам
драма, мелодрама 2021, Франция
6.0
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Музыка крыш
Музыка крыш
мелодрама 2021, Россия
6.0
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В поисках тебя
В поисках тебя
драма, мелодрама 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Случайность и догадка
Случайность и догадка
драма, мелодрама 2021, Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ты далеко, ты близко
Ты далеко, ты близко
драма, мелодрама 2021, Нидерланды
6.0
Смотреть за 1 рубль
Я создан для тебя
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Германия
6.0
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Любовь, любовь, любовь
Любовь, любовь, любовь
комедия, драма, мелодрама 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вкус жизни
Вкус жизни
драма, мелодрама 2021, Дания / Швеция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рождество с Кластерфанками
Рождество с Кластерфанками
комедия, мелодрама 2021,
5.0
Смотреть за 1 рубль
Цвета любви
Цвета любви
драма, мелодрама 2021, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Рождество в Вашингтоне
Рождество в Вашингтоне
мелодрама 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Измена
Измена
драма, мелодрама, триллер 2021, США
5.0
Смотреть онлайн
Давай поженимся
комедия, драма, мелодрама 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Страсть, любовь и стволы
Страсть, любовь и стволы
мелодрама, боевик, драма 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
Смотреть онлайн
Внебрачные связи
Внебрачные связи
мелодрама, драма 2021, Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Кензели
Кензели
драма, мелодрама 2021, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Дневник воспоминаний
Дневник воспоминаний
мелодрама 2021, Корея
0.0
Смотреть за 1 рубль
Ее заветное желание
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.0
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После. Глава 2
После. Глава 2
мелодрама 2020, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Любит — не любит
Любит — не любит
анимация, комедия, мелодрама 2020, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зависнуть в Палм-Спрингс
Зависнуть в Палм-Спрингс
комедия, мелодрама, фантастика 2020, США / Гонконг
7.0
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Верю в любовь
Верю в любовь
мелодрама 2020, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
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