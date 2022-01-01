Половина успеха исторических фильмов — это точность воспроизведения костюмов, декораций и прочих атрибутов, свойственных периоду, в котором происходит действие того или иного кино. Не стоит проверять его на соответствие историческим фактам: это прямой путь к разочарованию. Историческое кино — жанр все же художественный и на достоверность претензии имеет редко.

Это тот случай, когда кино больше привлекает из-за картинок: грандиозный размах батальных сцен, роскошные наряды, пышные декорации, съемки, проводимые в старых особняках. Исторический фильм — звездный час художников по декорациям и костюмам. Не зря историческое кино также называют костюмированным.

Весь жанр построен на взгляде режиссеров и сценаристов на события прошлого или исторических личностей. Ключевое слово — взгляд, то есть одно из множества мнений, иначе говоря, жанр держится на субъективности. Например, существовала ли в Англии прошлого века преступная группировка «Острые козырьки»? Да, существовала. Но сценарий Стивена Найта для одноименного сериала — не конспект о криминальной ячейке в Бирмингеме. Это скорее романтизированное размышление о том, каково было молодым ребятам, только что вернувшимся с войны, не имея ни денег, ни знаний, оказаться ненужными стране, за которую они сражались. В первом сезоне во всяком случае.

Собственно, именно субъективный взгляд на изображаемое и есть злейший враг исторического кино. Возникает масса вопросов из разряда «Есть ли граница у свободы интерпретации истории?» или «Надо ли снимать такое кино, если зрители часто наивно принимают его за правду?». Но пока и критики, и публика хлопают в ладоши, когда смотрят исторические фильмы вроде «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса, вряд ли есть смысл сомневаться в праве исторического жанра на существование.

Лучшие исторические фильмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками исторических фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.