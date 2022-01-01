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Киноафиша Онлайн Фильмы Исторический

Исторические фильмы онлайн

Половина успеха исторических фильмов — это точность воспроизведения костюмов, декораций и прочих атрибутов, свойственных периоду, в котором происходит действие того или иного кино. Не стоит проверять его на соответствие историческим фактам: это прямой путь к разочарованию. Историческое кино — жанр все же художественный и на достоверность претензии имеет редко.

Это тот случай, когда кино больше привлекает из-за картинок: грандиозный размах батальных сцен, роскошные наряды, пышные декорации, съемки, проводимые в старых особняках. Исторический фильм — звездный час художников по декорациям и костюмам. Не зря историческое кино также называют костюмированным.

Весь жанр построен на взгляде режиссеров и сценаристов на события прошлого или исторических личностей. Ключевое слово — взгляд, то есть одно из множества мнений, иначе говоря, жанр держится на субъективности. Например, существовала ли в Англии прошлого века преступная группировка «Острые козырьки»? Да, существовала. Но сценарий Стивена Найта для одноименного сериала — не конспект о криминальной ячейке в Бирмингеме. Это скорее романтизированное размышление о том, каково было молодым ребятам, только что вернувшимся с войны, не имея ни денег, ни знаний, оказаться ненужными стране, за которую они сражались. В первом сезоне во всяком случае.

Собственно, именно субъективный взгляд на изображаемое и есть злейший враг исторического кино. Возникает масса вопросов из разряда «Есть ли граница у свободы интерпретации истории?» или «Надо ли снимать такое кино, если зрители часто наивно принимают его за правду?». Но пока и критики, и публика хлопают в ладоши, когда смотрят исторические фильмы вроде «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса, вряд ли есть смысл сомневаться в праве исторического жанра на существование.

Лучшие исторические фильмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками исторических фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.

1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Эйфель
Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.0
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Хунны
Хунны
боевик, приключения, исторический 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Утраченные иллюзии
Утраченные иллюзии
драма, исторический 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Подольские курсанты
Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Война под землей
Война под землей
драма, исторический, военный 2020, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чемпион из Освенцима
Чемпион из Освенцима
биография, драма, исторический 2020, Польша
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мастер меча
Мастер меча
боевик, драма, исторический 2020, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мисс Плохое поведение
Мисс Плохое поведение
драма, исторический 2020, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Форпост
Форпост
драма, военный, исторический 2020, США / Болгария
6.0
Смотреть за 1 рубль
Генерал Де Голль
Генерал Де Голль
драма, биография, исторический 2020, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический, приключения 2020, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Убийство по-итальянски
Убийство по-итальянски
криминал, драма, исторический 2020, Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятие ведьмы
Проклятие ведьмы
исторический, ужасы 2020, Великобритания
5.0
Смотреть онлайн
Зоя
Зоя
драма, исторический, военный 2020, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тесла
Тесла
биография, драма, исторический 2020, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Легионер: Беги или умри
Легионер: Беги или умри
боевик, приключения, исторический 2020, Испания
3.0
Смотреть за 1 рубль
Темные воды
Темные воды
драма, биография, исторический 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Офицер и шпион
Офицер и шпион
драма, триллер, исторический 2019, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прощание со Сталиным
Прощание со Сталиным
документальный, исторический 2019, Нидерланды / Литва
7.0
Смотреть за 1 рубль
2040: Будущее ждёт
2040: Будущее ждёт
документальный, исторический 2019, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гарриет
Гарриет
биография, драма, исторический 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Птицелов
Птицелов
драма, исторический, триллер 2019, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография 2019, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Подлодка U-235
Подлодка U-235
боевик, приключения, исторический 2019, Бельгия
5.0
Смотреть онлайн
Последняя любовь Казановы
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический 2019, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
В плену у сакуры
В плену у сакуры
драма, мелодрама, исторический 2019, Япония
5.0
Смотреть за 1 рубль
Махинаторы
Махинаторы
драма, исторический 2019, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Роберт — король Шотландии
Роберт — король Шотландии
исторический 2019, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление
боевик, триллер, криминал, драма, исторический 2019, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Томирис
Томирис
драма, исторический 2019, Казахстан
4.0
Смотреть за 1 рубль
Боудика — королева воинов
Боудика — королева воинов
исторический 2019, Великобритания
2.0
Смотреть за 1 рубль
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