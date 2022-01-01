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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения
2022, Бельгия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези
2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
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Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
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Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
7.0
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Лунные приключения
анимация, семейный
2021, Германия / Австрия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поезд динозавров: Остров приключений
анимация, семейный
2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы - монстры! 2
анимация, семейный
2021, Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лига монстров
анимация, комедия, семейный
2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный
2021, Канада / Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
Плюшевый Бум!
анимация, семейный
2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Сипсик
анимация, семейный
2020, Эстония / Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
4 сапога и барсук
анимация, комедия, семейный
2020, Норвегия
5.0
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Белка и Стрелка. Карибская тайна
анимация, семейный, комедия, приключения
2020, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пушистые спасатели
анимация, семейный, фэнтези
2020, Австралия
4.0
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Прыг-скок: В поисках сокровищ
анимация, семейный
2020, Казахстан / Россия
0.0
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Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный
2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный
2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Она видела небо
анимация, драма, семейный
2019, Япония
6.0
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Таинственный остров
анимация, семейный, фэнтези, приключения
2019, Латвия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
анимация, семейный
2019, Норвегия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Клара и волшебный дракон
анимация, приключения, семейный
2018, Украина
6.0
Смотреть за 1 рубль
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