Сериалы страшные смотреть онлайн

В современном мире мы крайне редко испытываем чувство страха. Следовательно, и никакого выброса адреналина, заставляющего сердце биться быстрее, нам в повседневной жизни не светит, а ведь это такие захватывающие ощущения! Но если испугаться и поволноваться все-таки хочется, то лучшие сериалы в жанре ужасов к вашим услугам.

Зомби, кровь и кишки или хичкоковский саспенс — сегодня можно найти сериал на любой вкус, с любым сюжетом и любыми приемами для нагнетания страха. Сегодняшний хоррор — это смесь из аутентичных локаций, запутанных историй, корнями уходящих в события многолетней давности, и впечатляющей картинки, в которой одежде героев уделяется не меньше внимания, чем реалистичному изображению порубленных конечностей, например. Учитывая, что ужасы в кино появились раньше многих других жанров, еще когда в 1896 году Жорж Мельес снял «Замок дьявола», за более чем сто лет жанр прошел огромный путь. Есть в нем и джалло, и слэшеры, и бесконечное множество экранизаций произведений всем хорошо известного Стивена Кинга. Сериальной формы хоррор тоже не избежал. И теперь культовым для всего жанра считается сериал «Американская история ужасов», а при желании смотреть сериалы в жанре ужасов онлайн единственной сложностью становится выбор чего-то одного из всего многообразия.

Адский учитель Нубэ
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик 2025, Япония
0.0
Паранормальные истории
Паранормальные истории
ужасы 2024, США/Канада
0.0
Ходячие мертвецы: Выжившие
Ходячие мертвецы: Выжившие
драма, боевик, ужасы 2024, США
0.0
Волк
Волк
криминал, ужасы, триллер 2023, Великобритания
0.0
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
драма, боевик, ужасы 2023, США
0.0
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Ходячие мертвецы: Мертвый город
драма, ужасы 2023, США
0.0
Блок 27
Блок 27
драма, ужасы, детектив 2022, Сербия
0.0
Интервью с вампиром
Интервью с вампиром
ужасы, драма 2022, США
0.0
Истории ходячих мертвецов
Истории ходячих мертвецов
ужасы, драма, фантастика 2022, США
0.0
Волк как я
Волк как я
комедия, фэнтези, мелодрама, ужасы 2022, Австралия
0.0
Темная дыра
Темная дыра
боевик, ужасы, триллер 2021, Южная Корея
0.0
Черная свадьба
Черная свадьба
ужасы, детектив 2021, Сербия
0.0
Проклятая недвижимость
Проклятая недвижимость
комедия, ужасы, фэнтези 2021, Южная Корея
0.0
Шершни
Шершни
драма, ужасы 2021, США
0.0
День мертвецов
День мертвецов
ужасы 2021, Канада
0.0
Чужак
Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.0
Зомби-детектив
Зомби-детектив
комедия, ужасы, детектив 2020, Южная Корея
0.0
Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы 2019, США
5.0
Дарк Веб
Дарк Веб
ужасы, фантастика, триллер 2019, США
0.0
Страна Рождества
Страна Рождества
драма, ужасы, мистика 2019, США
0.0
Авеню
Авеню
ужасы, триллер, детектив 2018, Сингапур
0.0
Призрачный детектив
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер 2018, Южная Корея
0.0
Террор
Террор
драма, ужасы, триллер 2018, США
0.0
Страшно прекрасно
Страшно прекрасно
комедия, ужасы, мелодрама 2018, Южная Корея
0.0
Безжизненные
Безжизненные
драма, фэнтези, ужасы 2018, Турция
0.0
Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.0
Стэн против сил зла
Стэн против сил зла
комедия, боевик, ужасы 2016, США
0.0
Парад смерти
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
7.0
Паразит: Учение о жизни
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
7.0
Хемлок Гроув
Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
Ганнибал
Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
6.0
Повелитель солнца
Повелитель солнца
комедия, фэнтези, ужасы 2013, Южная Корея
0.0
Кровь-С
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы 2011, Япония
0.0
Белое Рождество
Белое Рождество
драма, криминал, ужасы 2011, Южная Корея
0.0
Ходячие мертвецы
Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы 2010, США
8.0
Школа мертвецов
Школа мертвецов
боевик, аниме , ужасы 2010, Япония
0.0
