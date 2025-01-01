В современном мире мы крайне редко испытываем чувство страха. Следовательно, и никакого выброса адреналина, заставляющего сердце биться быстрее, нам в повседневной жизни не светит, а ведь это такие захватывающие ощущения! Но если испугаться и поволноваться все-таки хочется, то лучшие сериалы в жанре ужасов к вашим услугам.

Зомби, кровь и кишки или хичкоковский саспенс — сегодня можно найти сериал на любой вкус, с любым сюжетом и любыми приемами для нагнетания страха. Сегодняшний хоррор — это смесь из аутентичных локаций, запутанных историй, корнями уходящих в события многолетней давности, и впечатляющей картинки, в которой одежде героев уделяется не меньше внимания, чем реалистичному изображению порубленных конечностей, например. Учитывая, что ужасы в кино появились раньше многих других жанров, еще когда в 1896 году Жорж Мельес снял «Замок дьявола», за более чем сто лет жанр прошел огромный путь. Есть в нем и джалло, и слэшеры, и бесконечное множество экранизаций произведений всем хорошо известного Стивена Кинга. Сериальной формы хоррор тоже не избежал. И теперь культовым для всего жанра считается сериал «Американская история ужасов», а при желании смотреть сериалы в жанре ужасов онлайн единственной сложностью становится выбор чего-то одного из всего многообразия.