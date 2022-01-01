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Смотреть советские фильмы

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Фантазеры из Деревни Угоры
Фантазеры из Деревни Угоры
детский 1994, СССР
5.0
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Пряник
Пряник
анимация 1993, СССР
6.0
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Рождественская фантазия
Рождественская фантазия
анимация, короткометражный 1993, СССР
5.0
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Джованни, Чиполлино и Золотое перышко
Джованни, Чиполлино и Золотое перышко
детский 1992, СССР
0.0
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Цареубийца
Цареубийца
драма, исторический 1991, Великобритания / СССР
8.0
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Небеса обетованные
Небеса обетованные
комедия, драма 1991, СССР
7.0
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Подарок на именины
Подарок на именины
драма 1991, СССР
7.0
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Маленькая колдунья
Маленькая колдунья
анимация, короткометражный 1991, СССР
7.0
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Сыщик Петербургской полиции
Сыщик Петербургской полиции
комедия, детектив 1991, СССР
7.0
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Ловушка для Бамбра
Ловушка для Бамбра
анимация, короткометражный 1991, СССР
7.0
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Одиссея капитана Блада
Одиссея капитана Блада
приключения 1991, СССР / Франция
6.0
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Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
детский, сказка 1991, СССР
6.0
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Кровь за кровь
Кровь за кровь
криминал 1991, СССР
6.0
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Яблочный пирог
Яблочный пирог
анимация, короткометражный 1991, СССР
5.0
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По лунной дороге
По лунной дороге
анимация, короткометражный 1991, СССР
5.0
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Ванюша и космический пират
Ванюша и космический пират
анимация 1991, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Исчадье ада
Исчадье ада
криминал, драма 1991, СССР
5.0
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Иванушко
Иванушко
анимация 1991, СССР
4.0
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Пегий пес, бегущий краем моря
Пегий пес, бегущий краем моря
драма 1990, Германия / СССР
7.0
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Ежик должен быть колючим?
Ежик должен быть колючим?
анимация 1990, СССР
7.0
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В поисках Олуэн
В поисках Олуэн
анимация 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Я объявляю вам войну
Я объявляю вам войну
криминал 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кот и Ко
Кот и Ко
анимация, короткометражный 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
По следам Бамбра
По следам Бамбра
анимация, короткометражный 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Похороны Сталина
Похороны Сталина
драма, мелодрама 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как Ниночка царицей стала
Как Ниночка царицей стала
анимация 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Наша дача
Наша дача
драма 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пришелец Ванюша
Пришелец Ванюша
анимация 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Трудно быть богом
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Груз 300
Груз 300
военный, драма 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гамбринус
Гамбринус
драма, комедия, мюзикл 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
От дождя до дождя
От дождя до дождя
анимация, короткометражный 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Духов день
Духов день
фантастика, драма 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Из пушки на Луну и далее без остановок
Из пушки на Луну и далее без остановок
фантастика, короткометражный 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Допинг для ангелов
Допинг для ангелов
криминал, драма 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Кважды ква
Кважды ква
анимация, короткометражный 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
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