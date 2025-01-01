"Манюня" - это серия полнометражных семейных фильмов, основанных на бестселлере Наринэ Абгарян о неутомимой рыжеволосой девочке Манюне. Фильм создан теми же авторами, что и оригинальный сериал о Манюне и ее подругах - братьями Андреасян.

Сюжет разворачивается в 1981 году и следует за неугомонной Манюной, ее верными подругами - Каринэ и Наринэ, в их увлекательных приключениях. Вместе они путешествуют по различным местам и сталкиваются с разнообразными ситуациями, которые испытывают их дружбу, смелость и приключения.

Эти фильмы призваны подарить зрителям массу радости, веселья и позитивных эмоций, погрузившись в мир детства и дружбы, где каждый день превращается в новое и захватывающее приключение.