Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Все части фильма "Манюня"

Все части фильма "Манюня"

Все 5 Онлайн
По году
Сбросить
Манюня: День рождения Ба
Манюня: День рождения Ба
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
6.0
Манюня: Приключения в Москве
Манюня: Приключения в Москве
комедия 2024, Россия
6.0
Манюня. Приключения в деревне
Манюня. Приключения в деревне
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
6.0
Манюня: Новогодние приключения
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейный 2023, Россия
7.0
Манюня в кино
Манюня в кино
комедия 2022, Россия
7.0
Сбросить
Жанр
Все Приключения Комедия Семейный
Страна
Все Россия
Год
Все 2020-2025

"Манюня" - это серия полнометражных семейных фильмов, основанных на бестселлере Наринэ Абгарян о неутомимой рыжеволосой девочке Манюне. Фильм создан теми же авторами, что и оригинальный сериал о Манюне и ее подругах - братьями Андреасян.

Сюжет разворачивается в 1981 году и следует за неугомонной Манюной, ее верными подругами - Каринэ и Наринэ, в их увлекательных приключениях. Вместе они путешествуют по различным местам и сталкиваются с разнообразными ситуациями, которые испытывают их дружбу, смелость и приключения.

Эти фильмы призваны подарить зрителям массу радости, веселья и позитивных эмоций, погрузившись в мир детства и дружбы, где каждый день превращается в новое и захватывающее приключение.

Выбор редакции
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?
Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов
Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше