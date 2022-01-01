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Киноафиша Онлайн Мультфильмы Фэнтези

Фэнтезийные мультфильмы онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть фэнтезийные мультфильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фэнтезийных фильмов мультфильмов с друзьями и детьми.
Мальчик-дельфин
Мальчик-дельфин
анимация, приключения, фэнтези, комедия 2022, Россия / Турция
5.0
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Лука
Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
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Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
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Стражи Терракоты
Стражи Терракоты
приключения, анимация, фэнтези 2021, Китай
7.0
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Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
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Вайолет Эвергарден. Фильм
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.0
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Пушистые спасатели
Пушистые спасатели
анимация, семейный, фэнтези 2020, Австралия
4.0
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Академия магии
Академия магии
анимация, фэнтези 2020, США
3.0
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Вперёд
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.0
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Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.0
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Таинственный остров
Таинственный остров
анимация, семейный, фэнтези, приключения 2019, Латвия
6.0
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Мирай из будущего
Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.0
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Руслан и Людмила: Перезагрузка
Руслан и Людмила: Перезагрузка
анимация, комедия, фэнтези 2018, Украина
6.0
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Ворчун, укравший Рождество
Ворчун, укравший Рождество
анимация, фэнтези, ужасы 2018, США
6.0
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Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный 2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
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Красные туфельки и семь гномов
Красные туфельки и семь гномов
анимация, фэнтези, комедия 2017, Корея
7.0
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Спящая принцесса
Спящая принцесса
анимация, фэнтези, драма, аниме 2017, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Трон эльфов
Трон эльфов
анимация, фэнтези 2017, Китай / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Птицы, как мы
Птицы, как мы
приключения, анимация, фэнтези 2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.0
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Тролли
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Добро пожаловать в Monster High
Добро пожаловать в Monster High
анимация, фэнтези 2016, США
5.0
Смотреть онлайн
Халк: Где обитают чудовища
Халк: Где обитают чудовища
боевик, анимация, фэнтези 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дом
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Маленький принц
Маленький принц
анимация, фэнтези 2015, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хороший динозавр
Хороший динозавр
комедия, фэнтези, анимация, семейный 2015, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби: Супер Принцесса
Барби: Супер Принцесса
анимация, семейный, фэнтези 2015, США
5.0
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Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
анимация, фэнтези, исторический 2015, Россия
4.0
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Оз: Нашествие летучих обезьян
Оз: Нашествие летучих обезьян
фэнтези, анимация, приключения 2015, Индия / Мексика
3.0
Смотреть за 1 рубль
Песнь моря
Песнь моря
фэнтези, анимация, семейный 2014, Ирландия / Дания / Бельгия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище
фэнтези, семейный, анимация, приключения 2014, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Феи: Загадка пиратского острова
Феи: Загадка пиратского острова
фэнтези, анимация 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Снежная Королева 2: Перезаморозка
семейный, приключения, анимация, фэнтези 2014, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Клуб WINX: Тайна морской бездны
Клуб WINX: Тайна морской бездны
фэнтези, анимация 2014, Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Университет монстров
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Длинный мост в нужную сторону
Длинный мост в нужную сторону
анимация, фэнтези, короткометражный 2013, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
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