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Все части мультфильма "Большое путешествие"

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Большое путешествие. Вокруг света
Большое путешествие. Вокруг света
анимация 2024, Россия
6.0
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
анимация, семейный 2022, Россия / Венгрия
5.0
Большое путешествие
Большое путешествие
анимация 2019, Россия / США
5.0
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Жанр
Все Анимация Семейный
Страна
Все Россия Венгрия США
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Серия мультфильмов "Большое путешествие" рассказывает о захватывающих приключениях медведя Мик-Мика и зайца Оскара. Они отправляются в увлекательные путешествия, в ходе которых изучают мир, встречают новых друзей и преодолевают различные препятствия. Главное внимание в этих мультфильмах уделяется обучению детей важным жизненным ценностям, таким как дружба, солидарность, терпимость и взаимопомощь. Вся серия создана с целью увлекательного и интересного познания мира в дружественной и безопасной атмосфере.

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