Серия мультфильмов "Большое путешествие" рассказывает о захватывающих приключениях медведя Мик-Мика и зайца Оскара. Они отправляются в увлекательные путешествия, в ходе которых изучают мир, встречают новых друзей и преодолевают различные препятствия. Главное внимание в этих мультфильмах уделяется обучению детей важным жизненным ценностям, таким как дружба, солидарность, терпимость и взаимопомощь. Вся серия создана с целью увлекательного и интересного познания мира в дружественной и безопасной атмосфере.