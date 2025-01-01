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Киноафиша Подборки Все части фильма "Винни Пух: Кровь и мёд"

Все части фильма "Винни Пух: Кровь и мёд"

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Винни Пух: Кровь и мёд 2
Винни Пух: Кровь и мёд 2
ужасы 2024, Великобритания
5.0
Винни-Пух: Кровь и мёд
Винни-Пух: Кровь и мёд
ужасы 2022, США
4.0
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Жанр
Все Ужасы
Страна
Все Великобритания США
Год
Все 2020-2025

Кристофер Робин, будучи ребенком, подружился с животными в Стоакровом лесу и проводил с ними много времени. Однако, когда он вырос и ушел, лесные обитатели, оставленные без еды и внимания, разочаровались и обиделись на человеческое общество. Их дружба с Кристофером оборвалась, и они отказались разговаривать на человеческом языке.

В этой интерпретации истории, вернувшись в лес со своей невестой, Кристофер Робин и его друзья сталкиваются с агрессией со стороны Винни и Пятака, которые теперь являются злыми и опасными существами...

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