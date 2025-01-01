Винни-Пух: Кровь и мёд

Кристофер Робин, будучи ребенком, подружился с животными в Стоакровом лесу и проводил с ними много времени. Однако, когда он вырос и ушел, лесные обитатели, оставленные без еды и внимания, разочаровались и обиделись на человеческое общество. Их дружба с Кристофером оборвалась, и они отказались разговаривать на человеческом языке.

В этой интерпретации истории, вернувшись в лес со своей невестой, Кристофер Робин и его друзья сталкиваются с агрессией со стороны Винни и Пятака, которые теперь являются злыми и опасными существами...