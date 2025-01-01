Вряд ли найдется более востребованный жанр, чем драма, ведь преимущественно он рассказывает о том, что хорошо известно любому из нас: о реальной жизни со всеми ее неудачами, редкими успехами и запутанными отношениями между людьми. С персонажами драматического сериала мы часто ассоциируем себя и таким образом начинаем сопереживать им с особым усердием. Пусть они и сталкиваются с тем, что подавляющему большинству незнакомо (разборки между криминальными группировками, серийные убийцы или подковерные игры нью-йоркских элит), хотя бы в одном персонаже из множества сериалов вы обязательно найдете себя.

За фасадом, казалось бы, уверенного в себе или преуспевающего героя драмы всегда прячется побитый жизнью, преданный близкими или всеми оставленный персонаж. Вероятно, схожие чувства знакомы любому человеку. На первый взгляд герои драматических сериалов оказываются крайне раздражающими, ведь в придачу к этой их уверенности всегда идет заносчивость и почти полное игнорирование общепринятых приличий: тут вспоминаем доктора Хауса, Томми Шелби или, на худой конец, Шерлока. А потом, немного подумав, понимаешь, что всеми любимые и лучшие сериалы в жанре драмы — как раз о таких героях. Никому не интересно наблюдать за паиньками без странностей или причуд, поэтому по-настоящему захватывающе смотреть сериалы в жанре драмы онлайн можно только о слегка сумасшедших и оттого более привлекательных героях.