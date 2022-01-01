Людей всегда притягивала сфера запретного, и, вероятно, этим объясняется любовь зрителей к криминальному жанру кино. Да и существует в этом жанре любопытная закономерность: «плохой парень» очень убедительно мотивирует свои противозаконные действия, и вообще ему симпатизируешь значительно сильнее, чем стражам порядка.

Есть определенная доля романтики в историях о принципиальных боссах мафии, предательствах в клане, члены которого становятся друг другу семьей, или серийных убийцах, чьи идеи порой кажутся вполне здравыми. За такую романтизацию криминала некоторых режиссеров и сегодня недолюбливают, а ведь многие из фильмов, относимых критиками к обязательной к просмотру классике, сняты именно в этом жанре: трилогия «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы или «Таксист» Мартина Скорсезе.

Смотреть фильмы про криминал онлайн волнительно, ведь границы между «хорошим» и «плохим» здесь либо стираются совсем, либо становятся едва заметными. А с каким восторгом смотрятся фильмы, где представителей закона как таковых вообще нет и борьба разворачивается между двумя и более криминальными боссами! Тогда весь фильм зритель вынужден гадать, кто окажется смекалистее, хитрее и более ловким в обращении с оружием.

И совсем специфические ощущения вызывают фильмы вроде «Гоморры» Маттео Гарроне, основанной на журналистском расследовании итальянского писателя Роберто Савиано о неаполитанской преступной структуре — каморре. Он проник в эту организацию и написал о ней книгу, за которую каморра вынесла ему смертный приговор. Теперь он вынужден 24 часа в сутки находиться под охраной полиции. В реальной жизни такие истории совсем не развлекают, и на деле все это довольно страшно, поэтому такое кино может заменить вам любой, даже самый страшный фильм ужасов.

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