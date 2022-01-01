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Киноафиша Онлайн Фильмы Криминал

Фильмы о криминале онлайн

Людей всегда притягивала сфера запретного, и, вероятно, этим объясняется любовь зрителей к криминальному жанру кино. Да и существует в этом жанре любопытная закономерность: «плохой парень» очень убедительно мотивирует свои противозаконные действия, и вообще ему симпатизируешь значительно сильнее, чем стражам порядка.

Есть определенная доля романтики в историях о принципиальных боссах мафии, предательствах в клане, члены которого становятся друг другу семьей, или серийных убийцах, чьи идеи порой кажутся вполне здравыми. За такую романтизацию криминала некоторых режиссеров и сегодня недолюбливают, а ведь многие из фильмов, относимых критиками к обязательной к просмотру классике, сняты именно в этом жанре: трилогия «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы или «Таксист» Мартина Скорсезе.

Смотреть фильмы про криминал онлайн волнительно, ведь границы между «хорошим» и «плохим» здесь либо стираются совсем, либо становятся едва заметными. А с каким восторгом смотрятся фильмы, где представителей закона как таковых вообще нет и борьба разворачивается между двумя и более криминальными боссами! Тогда весь фильм зритель вынужден гадать, кто окажется смекалистее, хитрее и более ловким в обращении с оружием.

И совсем специфические ощущения вызывают фильмы вроде «Гоморры» Маттео Гарроне, основанной на журналистском расследовании итальянского писателя Роберто Савиано о неаполитанской преступной структуре — каморре. Он проник в эту организацию и написал о ней книгу, за которую каморра вынесла ему смертный приговор. Теперь он вынужден 24 часа в сутки находиться под охраной полиции. В реальной жизни такие истории совсем не развлекают, и на деле все это довольно страшно, поэтому такое кино может заменить вам любой, даже самый страшный фильм ужасов.

Лучшие фильмы о криминале помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов, заставят испытать противоречивые чувства. Следите за новинками фильмов о криминале и смотрите их на Киноафише онлайн.

Криминальный город 2
Криминальный город 2
криминал 2022, Корея
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка
криминал 2022, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отряд «Призрак»
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Этика долга
Этика долга
комедия, криминал 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
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Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
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Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Смотреть онлайн
Громкое дело
Громкое дело
биография, криминал, драма 2021, Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кодекс киллера
Кодекс киллера
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тед К. Унабомбер
Тед К. Унабомбер
биография, криминал 2021, США
7.0
Смотреть онлайн
Дать дуба в округе Юба
Дать дуба в округе Юба
комедия, криминал, драма 2021, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Никто
Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Форсаж 9
Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Будь моими глазами
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мейер Лански
Мейер Лански
биография, криминал, драма 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вальдо
Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
К югу от рая
К югу от рая
боевик, криминал, драма 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ted Bundy: American Boogeyman
Ted Bundy: American Boogeyman
криминал 2021,
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ассасин. Битва миров
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление
боевик, криминал 2021, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Денежная игла
Денежная игла
криминал, драма, триллер 2021, США
6.0
Смотреть онлайн
Ночная прогулка
Ночная прогулка
боевик, криминал 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Американский убийца
Американский убийца
боевик, криминал, драма 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
На пределе
На пределе
криминал, драма, триллер 2021, Великобритания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тебе одиноко сегодня вечером?
Тебе одиноко сегодня вечером?
криминал, драма 2021, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Одинокий волк
Одинокий волк
боевик, криминал, драма 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Кровавый берег
Кровавый берег
боевик, криминал 2021, Корея
5.0
Смотреть за 1 рубль
Анатомия убийств
Анатомия убийств
криминал, драма, детектив 2021, Франция
5.0
Смотреть онлайн
Семейный бизнес
Семейный бизнес
боевик, криминал, драма 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Мистериум: Эффект Марко
Мистериум: Эффект Марко
криминал, триллер 2021, Дания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Под прицелом
Под прицелом
комедия, криминал, мистика 2021,
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна Сен-Тропе
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Сверхъестественное
Сверхъестественное
фэнтези, боевик, триллер, криминал 2021, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Препод. История Галатеи
Препод. История Галатеи
триллер, криминал 2021, США / Исландия / Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Шоу андроидов
Шоу андроидов
криминал, фантастика, триллер 2021, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Вооруженные ублюдки
Вооруженные ублюдки
криминал 2021, Италия / Бразилия
4.0
Смотреть за 1 рубль
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