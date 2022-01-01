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Киноафиша Онлайн Фильмы Боевик

Боевики онлайн

Находчивый агент спецслужб, злодей с пугающе притягательными идеями, погони, предательство, роковая женщина, оружие, взрывы...  Это лишь некоторые из характерных черт возможно самого распространенного сегодня жанра — боевика.

Слово «боевик» использовалось мировым кинематографом практически с самого начала его существования, но в несколько ином значении. Так называли все фильмы-экшены, в которые вкладывали баснословные суммы, где снимались все суперзвезды своего времени, а амбиции создателей были огромными.

Формирование боевика как жанра со своими особенными элементами связано с запуском франшизы о легендарном агенте английской разведки Джеймсе Бонде. Создатели «Доктора Ноу» 1962 года изобрели сюжетные повороты, которые до сих пор используют режиссеры современных фильмов: подковерные игры руководств разных стран, сделки с карикатурно изображенными злодеями, горы трупов, крутой спецагент, который всех выводит на чистую воду, и, наконец, торжество справедливости и демократии.

Боевик, пришедший из Англии, сегодня мы, скорее, назовем американским жанром. Его непопулярность в США 60-70-х годов можно объяснить пацифистскими настроениями по всей стране. Но 80-е годы все радикально изменили, и Голливуд запустил конвейерное производство подобных кинолент.

С тех пор были сняты тысячи фильмов в этом жанре, а зрителей познакомили с персонажами, которые сегодня стали культовыми: Рэмбо, Терминатор, Джейсон Борн, все «Мстители», Джон Уик, и продолжать можно очень долго. Боевик по сути своей сказка, в которой происходят невозможные в реальной жизни события, а проблема мирового масштаба решается одним человеком за пару дней (если не часов). При этом они по-прежнему включают в себя свои первоначальные признаки: огромные бюджеты, громкие имена и стремление киностудий отхватить все существующие профессиональные награды.

Лучшие боевики помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками боевиков и смотрите их на Киноафише онлайн.

Флешбэк
Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.0
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Игра теней
Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Наемник
Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Код 355
Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вендетта. Банды Атланты
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер 2022, США
4.0
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Взрывная игра
Взрывная игра
триллер, боевик 2022, США
4.0
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Тюрьма суперзлодеев
Тюрьма суперзлодеев
боевик, фантастика, триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Координаты «Цитадель»
Координаты «Цитадель»
боевик, триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Отряд «Призрак»
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Парни под прикрытием
Парни под прикрытием
боевик, триллер 2022, Пуэрто-Рико / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
По следу хакера
По следу хакера
боевик, драма, триллер 2022, США
2.0
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Лето 1941 года
Лето 1941 года
военный, боевик 2022, Казахстан
0.0
Смотреть за 1 рубль
Турист
Турист
боевик 2021, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Первый клон
Первый клон
боевик, фантастика, триллер 2021, Корея
8.0
Смотреть за 1 рубль
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
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Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
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Шугалей 3
Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Гранит
Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кодекс киллера
Кодекс киллера
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чёрная Вдова
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Никто
Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяной драйв
Ледяной драйв
боевик 2021, США
7.0
Смотреть онлайн
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Грабители во благо
Грабители во благо
боевик, комедия 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Форсаж 9
Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вечные
Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черный ящик
Черный ящик
триллер, детектив, боевик 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь навсегда
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Месть земли
Месть земли
приключения, боевик 2021, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хунны
Хунны
боевик, приключения, исторический 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Оккупация: миссия «Дождь»
Оккупация: миссия «Дождь»
фантастика, боевик 2021, Австралия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Красотка на взводе
Красотка на взводе
боевик 2021, США
6.0
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