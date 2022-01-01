Находчивый агент спецслужб, злодей с пугающе притягательными идеями, погони, предательство, роковая женщина, оружие, взрывы... Это лишь некоторые из характерных черт возможно самого распространенного сегодня жанра — боевика.

Слово «боевик» использовалось мировым кинематографом практически с самого начала его существования, но в несколько ином значении. Так называли все фильмы-экшены, в которые вкладывали баснословные суммы, где снимались все суперзвезды своего времени, а амбиции создателей были огромными.

Формирование боевика как жанра со своими особенными элементами связано с запуском франшизы о легендарном агенте английской разведки Джеймсе Бонде. Создатели «Доктора Ноу» 1962 года изобрели сюжетные повороты, которые до сих пор используют режиссеры современных фильмов: подковерные игры руководств разных стран, сделки с карикатурно изображенными злодеями, горы трупов, крутой спецагент, который всех выводит на чистую воду, и, наконец, торжество справедливости и демократии.

Боевик, пришедший из Англии, сегодня мы, скорее, назовем американским жанром. Его непопулярность в США 60-70-х годов можно объяснить пацифистскими настроениями по всей стране. Но 80-е годы все радикально изменили, и Голливуд запустил конвейерное производство подобных кинолент.

С тех пор были сняты тысячи фильмов в этом жанре, а зрителей познакомили с персонажами, которые сегодня стали культовыми: Рэмбо, Терминатор, Джейсон Борн, все «Мстители», Джон Уик, и продолжать можно очень долго. Боевик по сути своей сказка, в которой происходят невозможные в реальной жизни события, а проблема мирового масштаба решается одним человеком за пару дней (если не часов). При этом они по-прежнему включают в себя свои первоначальные признаки: огромные бюджеты, громкие имена и стремление киностудий отхватить все существующие профессиональные награды.

Лучшие боевики помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками боевиков и смотрите их на Киноафише онлайн.