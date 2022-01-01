Фантастику ошибочно считают любимым жанром подростков. Якобы школьникам-старшеклассникам больше нечем заняться, кроме как грезить о вымышленных мирах и представлять себя на месте супергероев. Кажется, что смотреть фантастические фильмы онлайн — это несерьезное дело, и взрослые мужчины и женщины лучше обратят свой взор на умные «документалки».

Поспешим вас заверить: ничего постыдного в том, чтобы смотреть фантастическое кино, нет. Напротив, такие ленты зачастую сняты именитыми и уважаемыми режиссерами, а в качестве консультантов на съемочной площадке нередко оказываются ученые в самых разных областях.

Конечно, мы сейчас имеем в виду научно-фантастические проекты, где грань между выдумкой и потенциальной возможностью в будущем весьма размыта. Зрители верят, что они хотя бы одним глазком подсмотрели за новейшими технологиями, которые, вероятно, будут доступны только их внукам и правнукам. Будущее манит своей неизвестностью и будоражит сознание. Ведь никто не знает, что нас ждет впереди.

Следует выделить еще одно ответвление фантастики — фильмы о путешествиях во времени. Эти картины пользуются особой популярностью у зрителей уже много десятилетий, и можно сказать с уверенностью, что любовь к ним не иссякнет. Людей всегда мучал вопрос: «А что, если?..», но в реальном мире получить на него ответ не представляется возможным. И тогда на выручку приходят сценаристы, которые отправляют главного героя в прошлое, где он пытается исправить то, что не под силу обычному человеку. Правда, далеко не всегда такие изменения идут на пользу протагонисту.

Фантастический жанр невероятно многогранен. Талантливые постановщики виртуозно «скрещивают» его с хоррорами, комедиями, драмами, боевиками и фэнтези, выпуская на экраны настоящие шедевры.

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