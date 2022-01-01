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Киноафиша Онлайн Фильмы Фантастика

Фантастика онлайн

Фантастику ошибочно считают любимым жанром подростков. Якобы школьникам-старшеклассникам больше нечем заняться, кроме как грезить о вымышленных мирах и представлять себя на месте супергероев. Кажется, что смотреть фантастические фильмы онлайн — это несерьезное дело, и взрослые мужчины и женщины лучше обратят свой взор на умные «документалки».

Поспешим вас заверить: ничего постыдного в том, чтобы смотреть фантастическое кино, нет. Напротив, такие ленты зачастую сняты именитыми и уважаемыми режиссерами, а в качестве консультантов на съемочной площадке нередко оказываются ученые в самых разных областях.

Конечно, мы сейчас имеем в виду научно-фантастические проекты, где грань между выдумкой и потенциальной возможностью в будущем весьма размыта. Зрители верят, что они хотя бы одним глазком подсмотрели за новейшими технологиями, которые, вероятно, будут доступны только их внукам и правнукам. Будущее манит своей неизвестностью и будоражит сознание. Ведь никто не знает, что нас ждет впереди.

Следует выделить еще одно ответвление фантастики — фильмы о путешествиях во времени. Эти картины пользуются особой популярностью у зрителей уже много десятилетий, и можно сказать с уверенностью, что любовь к ним не иссякнет. Людей всегда мучал вопрос: «А что, если?..», но в реальном мире получить на него ответ не представляется возможным. И тогда на выручку приходят сценаристы, которые отправляют главного героя в прошлое, где он пытается исправить то, что не под силу обычному человеку. Правда, далеко не всегда такие изменения идут на пользу протагонисту.

Фантастический жанр невероятно многогранен. Талантливые постановщики виртуозно «скрещивают» его с хоррорами, комедиями, драмами, боевиками и фэнтези, выпуская на экраны настоящие шедевры.

Лучшие фантастические фильмы помогут развить ваше воображение и выйти за рамки стандартного мышления. Следите за новинками и смотрите фантастическое кино на Киноафише онлайн бесплатно.

Клон
Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рубикон
Рубикон
фантастика 2022, Австрия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тюрьма суперзлодеев
Тюрьма суперзлодеев
боевик, фантастика, триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Первый клон
Первый клон
боевик, фантастика, триллер 2021, Корея
8.0
Смотреть за 1 рубль
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Чёрная Вдова
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вечные
Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поступь хаоса
Поступь хаоса
фантастика 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Оккупация: миссия «Дождь»
Оккупация: миссия «Дождь»
фантастика, боевик 2021, Австралия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Я создан для тебя
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Германия
6.0
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Имплант
Имплант
фантастика, триллер 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бесконечность
Бесконечность
фантастика 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бегущая в лабиринте
Бегущая в лабиринте
ужасы, фантастика, триллер 2021, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Кольцо времени
Кольцо времени
фантастика, триллер 2021, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бесконечность: Субъект неизвестен
Бесконечность: Субъект неизвестен
мистика, фантастика 2021, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Предупреждение
Предупреждение
фантастика, триллер 2021, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ночные налётчики
Ночные налётчики
боевик, фантастика, триллер 2021, Канада / Новая Зеландия
5.0
Смотреть за 1 рубль
В земле
В земле
ужасы, фантастика, триллер 2021, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дальний космос
Дальний космос
фантастика, триллер, драма 2021, Германия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Зона 414
Зона 414
фантастика, триллер 2021, Великобритания
4.0
Смотреть онлайн
Экзополитика
Экзополитика
фантастика, триллер 2021, Испания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Последние выжившие
Последние выжившие
фантастика, триллер 2021, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Заложники Марса
Заложники Марса
драма, фантастика, триллер 2021, Великобритания / ЮАР
4.0
Смотреть онлайн
Шоу андроидов
Шоу андроидов
криминал, фантастика, триллер 2021, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Кошмар юрского периода
Кошмар юрского периода
комедия, ужасы, фантастика 2021, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Портал
Портал
фантастика 2021, США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Связь
Связь
фантастика 2021, США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Звездный рубеж
Звездный рубеж
фантастика 2021, США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Чужие: Поле битвы – Земля
Чужие: Поле битвы – Земля
фантастика 2021, Великобритания / США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Феодосийская сказка
Феодосийская сказка
семейный, приключения, фантастика 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
В петле времени
В петле времени
драма, фантастика 2020, Бразилия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зависнуть в Палм-Спрингс
Зависнуть в Палм-Спрингс
комедия, мелодрама, фантастика 2020, США / Гонконг
7.0
Смотреть онлайн
Человек-невидимка
Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
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