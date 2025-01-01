Многие добропорядочные граждане в глубине души хотят узнать, что же творится по другую сторону закона. Что делать, если вас привлекают воровская романтика и гангстерские разборки, но попадать в тюрьму совсем не хочется? Конечно же, смотреть криминальные сериалы онлайн!

Повествование в таких тв-шоу может вестись как от лица полицейского, так и «плохого парня». При этом сюжетные линии бывают закручены так, что со временем протагонист превращается в антагониста, а отъявленный мерзавец оказывается преданным семьянином и другом.

Под руку с криминальной историей всегда идет драма, в сериалах, как и в реальной жизни, за любой жестокостью и неблагополучием стоит личная травма. Кроме того, не обходятся криминальные сериалы без детективной составляющей. Любое злодеяние — четко спланированное ограбление или хладнокровное убийство — в конечном счете будет наказано.

Но до титров зрителям предстоит познакомиться с опасным уголовным миром, проследить становление мальчика на побегушках до главы преступной империи, кого-то полюбить, кого-то возненавидеть. Вот за этот широкий спектр эмоций мы и любим тв-шоу.

Лучшие криминальные сериалы — это, пожалуй, «Сыны Анархии», «Озарк», «Подпольная империя», «Клан Сопрано» и «Острые козырьки». Но прежде чем выбрать своего «любимчика», нужно пересмотреть множество подобных проектов.