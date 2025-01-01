Меню
Сериалы криминальные смотреть онлайн

Многие добропорядочные граждане в глубине души хотят узнать, что же творится по другую сторону закона. Что делать, если вас привлекают воровская романтика и гангстерские разборки, но попадать в тюрьму совсем не хочется? Конечно же, смотреть криминальные сериалы онлайн!

Повествование в таких тв-шоу может вестись как от лица полицейского, так и «плохого парня». При этом сюжетные линии бывают закручены так, что со временем протагонист превращается в антагониста, а отъявленный мерзавец оказывается преданным семьянином и другом.

Под руку с криминальной историей всегда идет драма, в сериалах, как и в реальной жизни, за любой жестокостью и неблагополучием стоит личная травма. Кроме того, не обходятся криминальные сериалы без детективной составляющей. Любое злодеяние — четко спланированное ограбление или хладнокровное убийство — в конечном счете будет наказано.

Но до титров зрителям предстоит познакомиться с опасным уголовным миром, проследить становление мальчика на побегушках до главы преступной империи, кого-то полюбить, кого-то возненавидеть. Вот за этот широкий спектр эмоций мы и любим тв-шоу.

Лучшие криминальные сериалы — это, пожалуй, «Сыны Анархии», «Озарк», «Подпольная империя», «Клан Сопрано» и «Острые козырьки». Но прежде чем выбрать своего «любимчика», нужно пересмотреть множество подобных проектов.

Шантаж под маской секса
Шантаж под маской секса
драма, криминал 2025, Турция
0.0
Идеальные дни
Идеальные дни
криминал, драма 2025, Бразилия
0.0
Ирландская кровь
Ирландская кровь
драма, криминал, детектив 2025, Великобритания
0.0
Роковая афера
Роковая афера
драма, криминал, триллер 2025, Франция
0.0
Опасный
Опасный
боевик, детектив, криминал 2025, Россия
0.0
Воскрешение
Воскрешение
криминал, фантастика, мистика 2025, США
0.0
Арт-детективы
Арт-детективы
драма, криминал 2025, Великобритания
0.0
Аллигатор
Аллигатор
драма, криминал, исторический 2025, Казахстан/Россия
0.0
Путешествие на солнце и обратно
Путешествие на солнце и обратно
драма, криминал 2025, Россия
0.0
Страх
Страх
драма, приключения, криминал 2025, Россия
0.0
Жестокая любовь: История Рут Эллис
Жестокая любовь: История Рут Эллис
драма, криминал, исторический 2025, Великобритания
0.0
Чужие деньги
Чужие деньги
криминал, драма 2025, Россия
0.0
Злые люди
Злые люди
детектив, исторический, криминал 2025, Россия
0.0
Улица Шекспира
Улица Шекспира
драма, криминал 2025, Россия
0.0
Горький 53
Горький 53
криминал 2024, Россия
9.0
Лихие
Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.0
Поймать на горячем
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив 2024, Южная Корея
0.0
Петля времени
Петля времени
драма, криминал 2024, Китай/Гонконг
0.0
Буду твоим рыцарем
Буду твоим рыцарем
мелодрама, криминал 2024, Китай
0.0
Ложь, обман и предательство
Ложь, обман и предательство
криминал, документальный 2024, Великобритания
0.0
Такой близкий предатель
Такой близкий предатель
драма, криминал, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Порочный
Порочный
криминал, триллер, детектив 2024, Испания
0.0
Том и Лола
Том и Лола
драма, комедия, криминал 2024, Франция
0.0
Ванина Гуарраси
Ванина Гуарраси
драма, криминал 2024, Италия
0.0
Связь
Связь
драма, криминал, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Мафия
Мафия
драма, криминал, триллер 2024, Швеция
0.0
Двойная жизнь
Двойная жизнь
драма, криминал 2024, Финляндия
0.0
Меченые
Меченые
криминал, триллер, детектив 2024, Швеция
0.0
Затмение
Затмение
драма, криминал 2024, Франция
0.0
Убийство в маленьком городке
Убийство в маленьком городке
драма, криминал 2024, Канада/США
0.0
Солнце, море, два ствола
Солнце, море, два ствола
комедия, криминал 2024, Россия
0.0
Западня
Западня
детектив, криминал 2024, Россия
0.0
Ребус
Ребус
драма, криминал, триллер 2024, Великобритания
0.0
Мосгаз. Дело № 10. Метроном
Мосгаз. Дело № 10. Метроном
детектив, криминал 2024, Россия
0.0
Шальные карты
Шальные карты
драма, комедия, криминал 2024, Канада
0.0
Поймай мне убийцу
Поймай мне убийцу
детектив, криминал 2024, Великобритания
0.0
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
