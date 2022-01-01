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Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный
2019, США
8.0
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Герои Энвелла: Выйти из игры
анимация, фантастика
2019, Россия
0.0
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Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.0
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Барби и космическое приключение
анимация, семейный, фантастика
2016, США
5.0
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Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика
2015, США
7.0
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Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик
2015, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Конгресс
анимация, фантастика
2013, США
7.0
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Приключения мистера Пибоди и Шермана
фантастика, семейный, анимация, приключения
2013, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Космический пират Харлок
анимация, приключения, фантастика
2013, Япония / США / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения
2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ку! Кин-дза-дза
анимация, комедия, фантастика
2013, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Школа под прицелом
анимация, мелодрама, фантастика
2012, Япония
5.0
Смотреть за 1 рубль
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика
2009, Испания / Великобритания
6.0
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Астробой
фантастика, боевик, анимация
2009, Гонконг / США / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Небесные тихоходы
анимация, драма, фантастика
2008, Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Турок. Затерянный мир
анимация, фантастика
2008, США
6.0
Смотреть онлайн
В гости к Робинсонам
приключения, анимация, семейный, фантастика, комедия
2007, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лохматый спецназ!
анимация, семейный, сказка, боевик, фантастика, комедия
2003, США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение кота
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме
2002, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Планета сокровищ
анимация, семейный, фантастика, приключения
2002, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Джимми-Нейтрон, мальчик-гений
фантастика, анимация, семейный, комедия, приключения
2001, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Титан: После гибели земли
фантастика, анимация, приключения, боевик
2000, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Порко Россо
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация
1992, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Здесь могут водиться тигры
анимация, фантастика, короткометражный
1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кто подставил кролика Роджера
криминал, мистика, анимация, фантастика, семейный, комедия
1988, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация
1984, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Секрет Н.И.М.Х.
анимация, драма, фантастика, фэнтези, семейный
1982, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение со звёзд
анимация, фантастика, короткометражный
1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Космические пришельцы
фантастика, детский, анимация
1981, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Полигон
анимация, фантастика, короткометражный
1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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