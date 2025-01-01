Меню
Согласитесь, что далеко не все современные сериалы подходят для семейного просмотра. Но, чтобы провести вечер с детьми, можно найти отличный компромисс — посмотреть то, что будет интересно и взрослому, и ребенку.

Лучшие семейные сериалы помогут наладить отношения между поколениями, узнать, чем интересуются ваши дети, и разделить с ними их интересы. Чаще всего такие тв-шоу рассказывают о близких и понятных для родителей и их отпрысков вещах. Порой смотреть сериалы для всей семьи онлайн — это как наблюдать за самими собой со стороны. Окажется, что решение давней проблемы лежит на поверхности, а самое главное — в любой ситуации сохранять позитив и доброжелательность.

Чтобы никто из домашних не заскучал при просмотре, советуем обратить внимание на подростковые сериалы в жанре фэнтези: «Мэрилин», «Очень странные дела», «Десятое королевство», «Закрытая школа». Увлекательный сюжет, оригинальные персонажи и красочные локации поднимут настроение всем членам семьи.

Но стоит иметь в виду, что вышеперечисленные телевизионные проекты не рекомендуем показывать совсем маленьким детям. С малышами лучше всего смотреть мультсериалы — пусть они не настолько занимательны для взрослых, зато впечатлительный кроха не испугается и легко поймет несложную сюжетную линию.

Сы Цзинь
Сы Цзинь
драма, семейный, мелодрама 2025, Китай
0.0
Одни дома
Одни дома
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Денискины рассказы
Денискины рассказы
семейный, комедия 2024, Россия
7.0
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
Династия Шакир Паши: Чудеса и Скандалы
драма, семейный, исторический 2024, Турция
0.0
Домашнее задание
Домашнее задание
комедия, приключения, семейный 2024, Россия
0.0
Другая душа во мне
Другая душа во мне
комедия, семейный, фэнтези 2024, Китай
0.0
Белые сны
Белые сны
семейный 2024, Россия
0.0
Многодетство
Многодетство
комедия, семейный 2024, Россия
0.0
Диностер
Диностер
семейный 2023, Южная Корея
0.0
Дом Светофоровых
Дом Светофоровых
детский, семейный 2023, Россия
0.0
Мажорка
Мажорка
комедия, семейный, мелодрама 2023, Турция
0.0
Завет
Завет
семейный 2023, Россия
0.0
Сато
Сато
семейный, фантастика 2023, Россия
0.0
Играй как девчонка
Играй как девчонка
семейный, спорт 2022, Испания
0.0
Негодяи в дороге
Негодяи в дороге
комедия, семейный 2022, Чехия
0.0
Соня и Леня
Соня и Леня
детский, семейный 2022, Россия
0.0
Пуффины непобедимые
Пуффины непобедимые
комедия, семейный 2022, Сербия/Италия
0.0
Золотая маска
Золотая маска
драма, семейный 2022, Южная Корея
0.0
Кот Басик
Кот Басик
детский, семейный 2022, Россия
0.0
Дракошия
Дракошия
приключения, семейный, комедия 2022, Россия
0.0
Улетная доставка!
Улетная доставка!
комедия, семейный, фантастика, детский 2022, Россия
0.0
Команда МАТЧ
Команда МАТЧ
детский, семейный, комедия, спорт 2022, Россия
0.0
Настоящее прекрасно
Настоящее прекрасно
драма, семейный, мелодрама 2022, Южная Корея
0.0
Ты – мой триумф
Ты – мой триумф
комедия, семейный, мелодрама 2021, Китай
0.0
Сломанные жизни
Сломанные жизни
драма, семейный, мелодрама 2021, Турция
0.0
Лука и волшебный театр
Лука и волшебный театр
драма, семейный, музыка 2021, Норвегия
0.0
Ну, погоди! Каникулы
Ну, погоди! Каникулы
анимация, семейный, комедия 2021, Россия
0.0
Приключения Пети и Волка
Приключения Пети и Волка
семейный 2020, Россия
0.0
Гоша
Гоша
драма, комедия, семейный 2020, Россия
0.0
Война семей
Война семей
драма, комедия, семейный 2020, Россия
0.0
Прекрасный мир
Прекрасный мир
драма, семейный 2019, Южная Корея
0.0
Лекс и Плу: Космические таксисты
Лекс и Плу: Космические таксисты
детский, семейный, анимация 2019, Россия
0.0
Наследники
Наследники
драма, семейный 2018, США
7.0
Небесный замок
Небесный замок
драма, комедия, семейный 2018, Южная Корея
0.0
Мой мистер
Мой мистер
драма, семейный 2018, Южная Корея
0.0
Простоквашино
Простоквашино
семейный 2018, Россия
0.0
«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)
