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Притяжение Притяжение
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Притяжение, 2017

2017 / Россия
7.3 Оцените
218 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Новый проект Фёдора Бондарчука («9 рота», «Сталинград») носит название «Притяжение». Главные роли в ленте исполнили как молодые, так и уже ставшие культовыми актёры. Среди них Ирина Старшенбаум («Крыша мира»), Александр Петров («Неуловимые: Последний герой», а также Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник») и Сергей Гармаш («12», «Гибель Империи»).

По всей России раздалось срочное сообщение о неопознанном летающем объекте, появившемся над Москвой. Жителей готовят к эвакуации, а новости трубят лишь об одном. Возможно, грядёт масштабная война между пришельцами и Министерством обороны, но есть шанс, что обитатели космического корабля прилетели с благими намерениями. Все привыкли, что обычно НЛО вторгаются в Америку, но теперь и России выпал шанс спасти мир.

- Съёмки фильма «Притяжение» проводились в условиях строгой секретности, и само Министерство обороны активно содействовало съёмочной группе, предоставляя в распоряжение свои объекты и военную технику

- Картина снималась при поддержке Columbia Pictures, а её бюджет достиг 380 миллионов рублей

- Спецэффектами к фильму занялась студия Main Road Post, которая работала над такими проектами, как «Дуэлянт», «Герой», «Призрак» и «Сталинград»

- Релиз фильма в Китае назначен на ту же дату, что и в России

- Актёры и участники массовки подписали расписку о неразглашении любых подробностей сюжета фильма. Им также запрешено использовать мобильные телефоны, камеры которых заклеены специальным скотчем. Таким образом, «Притяжение» стал самым засекреченным проектом в карьере Фёдора Бондарчука

- Изначально Фёдор Бондарчук собирался быть лишь продюсером фильма, но в итоге взял на себя режиссуру

- Бюджет картины «Притяжение» смог окупиться ещё до выхода фильма в прокат, так как права на него были проданы за границу

- «Притяжение» - это четвёртый отечественный фильм в формате IMAX. До него были «Сталинград», «Экипаж» и «Дуэлянт»

- Саундтрек для фильма исполнила актриса Паулина Андреева

- «Притяжение» является первым российским фильмом об инопланетном вторжении

- На съёмки картины понадобилось 85 смен

- Большинство сцен снималось в районе Северное Чертаново

- Кастинг на главные роли в фильме длился практически год, за это время создатели рассмотрели сотни кандидатур

- Саунд-дизайнером картины является Дэйв Уайтхэд («Хоббит», «Кинг Конг», «Прибытие»)

- Галстуки актёру Сергею Гармашу, который исполнил роль вице-премьера, режиссёр Фёдор Бондарчук завязывал лично

Как только что стало известно, сбитый над Москвой  неопознанный объект имеет, возможно, внеземное  происхождение. Большая часть столичного Чертанова  оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об  эвакуации местных жителей. По словам нашего  источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия  пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный  выпуск новостей, и о развитии событий вы узнаете  первыми...

7.3 Оцените
218 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 января 2017
Премьера онлайн 28 февраля 2017
Премьера в мире 26 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Александр Петров
Александр Петров
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Людмила Максакова
Людмила Максакова
Все актеры и съемочная группа
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Притяжение
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«А из нашего окна космолета тень видна», - примерно так могли хвастать обыватели Северного Чертанова, после того как им прямо на голову свалился неопознанный инопланетный корабль. Свалился не по собственный воле. Бедолага попал под метеоритный дождь, после чего был добит бравыми парнями из российского ВВС. Так что посадка оказалась, мягко говоря,  незапланированной. И, в общем, не самой удачной. Кадр из фильма Федора Бондарчука «Притяжение» Вот вы, кстати,…
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krasilnikovae 26 января 2017, 21:22
Очень понравился фильм, ходили с семилетней дочкой она тоже в восторге. Романтика, юмор, замечательная игра актеров, российские декорации. После… Читать дальше…
gohard174 29 января 2017, 00:29
Это наверно первый фильм , который вышел в этом жанре успешно в российском кинопрокате. Который мне очень понравился т.к. я смотрел его с… Читать дальше…
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