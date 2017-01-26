Притяжение, 2017

- Съёмки фильма «Притяжение» проводились в условиях строгой секретности, и само Министерство обороны активно содействовало съёмочной группе, предоставляя в распоряжение свои объекты и военную технику

- Картина снималась при поддержке Columbia Pictures, а её бюджет достиг 380 миллионов рублей

- Спецэффектами к фильму занялась студия Main Road Post, которая работала над такими проектами, как «Дуэлянт», «Герой», «Призрак» и «Сталинград»

- Релиз фильма в Китае назначен на ту же дату, что и в России

- Актёры и участники массовки подписали расписку о неразглашении любых подробностей сюжета фильма. Им также запрешено использовать мобильные телефоны, камеры которых заклеены специальным скотчем. Таким образом, «Притяжение» стал самым засекреченным проектом в карьере Фёдора Бондарчука

- Изначально Фёдор Бондарчук собирался быть лишь продюсером фильма, но в итоге взял на себя режиссуру

- Бюджет картины «Притяжение» смог окупиться ещё до выхода фильма в прокат, так как права на него были проданы за границу

- «Притяжение» - это четвёртый отечественный фильм в формате IMAX. До него были «Сталинград», «Экипаж» и «Дуэлянт»

- Саундтрек для фильма исполнила актриса Паулина Андреева

- «Притяжение» является первым российским фильмом об инопланетном вторжении

- На съёмки картины понадобилось 85 смен

- Большинство сцен снималось в районе Северное Чертаново

- Кастинг на главные роли в фильме длился практически год, за это время создатели рассмотрели сотни кандидатур

- Саунд-дизайнером картины является Дэйв Уайтхэд («Хоббит», «Кинг Конг», «Прибытие»)

- Галстуки актёру Сергею Гармашу, который исполнил роль вице-премьера, режиссёр Фёдор Бондарчук завязывал лично