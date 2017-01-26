Притяжение, 2017

Новый проект Фёдора Бондарчука («9 рота», «Сталинград») носит название «Притяжение». Главные роли в ленте исполнили как молодые, так и уже ставшие культовыми актёры. Среди них Ирина Старшенбаум («Крыша мира»), Александр Петров («Неуловимые: Последний герой», а также Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник») и Сергей Гармаш («12», «Гибель Империи»).
По всей России раздалось срочное сообщение о неопознанном летающем объекте, появившемся над Москвой. Жителей готовят к эвакуации, а новости трубят лишь об одном. Возможно, грядёт масштабная война между пришельцами и Министерством обороны, но есть шанс, что обитатели космического корабля прилетели с благими намерениями. Все привыкли, что обычно НЛО вторгаются в Америку, но теперь и России выпал шанс спасти мир.
- Съёмки фильма «Притяжение» проводились в условиях строгой секретности, и само Министерство обороны активно содействовало съёмочной группе, предоставляя в распоряжение свои объекты и военную технику
- Картина снималась при поддержке Columbia Pictures, а её бюджет достиг 380 миллионов рублей
- Спецэффектами к фильму занялась студия Main Road Post, которая работала над такими проектами, как «Дуэлянт», «Герой», «Призрак» и «Сталинград»
- Релиз фильма в Китае назначен на ту же дату, что и в России
- Актёры и участники массовки подписали расписку о неразглашении любых подробностей сюжета фильма. Им также запрешено использовать мобильные телефоны, камеры которых заклеены специальным скотчем. Таким образом, «Притяжение» стал самым засекреченным проектом в карьере Фёдора Бондарчука
- Изначально Фёдор Бондарчук собирался быть лишь продюсером фильма, но в итоге взял на себя режиссуру
- Бюджет картины «Притяжение» смог окупиться ещё до выхода фильма в прокат, так как права на него были проданы за границу
- «Притяжение» - это четвёртый отечественный фильм в формате IMAX. До него были «Сталинград», «Экипаж» и «Дуэлянт»
- Саундтрек для фильма исполнила актриса Паулина Андреева
- «Притяжение» является первым российским фильмом об инопланетном вторжении
- На съёмки картины понадобилось 85 смен
- Большинство сцен снималось в районе Северное Чертаново
- Кастинг на главные роли в фильме длился практически год, за это время создатели рассмотрели сотни кандидатур
- Саунд-дизайнером картины является Дэйв Уайтхэд («Хоббит», «Кинг Конг», «Прибытие»)
- Галстуки актёру Сергею Гармашу, который исполнил роль вице-премьера, режиссёр Фёдор Бондарчук завязывал лично
Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей, и о развитии событий вы узнаете первыми...