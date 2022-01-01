В наше время с бешеным ритмом и информационным перенасыщением иногда хочется просто остановиться, отвлечься от всех земных забот. И ведь есть отличный рецепт приятного времяпрепровождения и избавления от гнетущих мыслей — это смотреть комедии онлайн.

Комедия хоть и является старейшим жанром, уходя своими корнями в самую античность, актуальна по сей день. Конечно же, он не раз видоизменялся и применяет различные способы рассмешить зрителя, который со временем становится только искушеннее. Самая первая комедия в кинематографе была немой и смешила в основном какими-то физическими действиями персонажа. Тогда-то Чарли Чаплин и вошел в историю кинематографа.

Затем жанр менялся, стало возможно использование слов, технологий, различных историй. Бытует мнение, что комедия — жанр не из высоких. Но мы абсолютно уверены, что смешить других — это талант. Поэтому вряд ли найдется человек, который не знает такого великого актера, как Джим Керри.

Конечно же, комедийные фильмы — это плоды трудоемкой работы целых съемочных команд, вместе они добиваются того, чтобы комедия действительно была смешной. Но Керри в каждую из своих многочисленных ролей мог добавить свой уникальный талант игры мимикой лица.

Следом за ним сразу вспоминается Адам Сэндлер, который отнюдь не гримасничает, но при этом тоже всегда играет очень уморительно. А кто не знает Эдди Мерфи? Запоминающийся актер, у которого в арсенале множество возможностей смешить зрителей одним только выражением лица или словом.

Комедия бывает разной: пародийной, романтической, ситуационной или даже трагической. Комедией фильм не испортишь, есть даже фильмы ужасов с элементами комедии. А ситуационная комедия и вовсе уже не меньше 40 лет как популярна в сериалах. Сколько бы видов у этого жанра не было, основная цель у всех одна — вызвать улыбку зрителя, а в идеале даже хорошенько рассмешить во время просмотра и зарядить позитивом на какое-то время.

Лучшие комедии помогут отвлечься от суеты, поднять настроение. Следите за новинками комедийного кино и смотрите их на Киноафише онлайн.