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Комедии онлайн

В наше время с бешеным ритмом и информационным перенасыщением иногда хочется просто остановиться, отвлечься от всех земных забот. И ведь есть отличный рецепт приятного времяпрепровождения и избавления от гнетущих мыслей — это смотреть комедии онлайн.

Комедия хоть и является старейшим жанром, уходя своими корнями в самую античность, актуальна по сей день. Конечно же, он не раз видоизменялся и применяет различные способы рассмешить зрителя, который со временем становится только искушеннее. Самая первая комедия в кинематографе была немой и смешила в основном какими-то физическими действиями персонажа. Тогда-то Чарли Чаплин и вошел в историю кинематографа.

Затем жанр менялся, стало возможно использование слов, технологий, различных историй. Бытует мнение, что комедия — жанр не из высоких. Но мы абсолютно уверены, что смешить других — это талант. Поэтому вряд ли найдется человек, который не знает такого великого актера, как Джим Керри.

Конечно же, комедийные фильмы — это плоды трудоемкой работы целых съемочных команд, вместе они добиваются того, чтобы комедия действительно была смешной. Но Керри в каждую из своих многочисленных ролей мог добавить свой уникальный талант игры мимикой лица.

Следом за ним сразу вспоминается Адам Сэндлер, который отнюдь не гримасничает, но при этом тоже всегда играет очень уморительно. А кто не знает Эдди Мерфи? Запоминающийся актер, у которого в арсенале множество возможностей смешить зрителей одним только выражением лица или словом.

Комедия бывает разной: пародийной, романтической, ситуационной или даже трагической. Комедией фильм не испортишь, есть даже фильмы ужасов с элементами комедии. А ситуационная комедия и вовсе уже не меньше 40 лет как популярна в сериалах. Сколько бы видов у этого жанра не было, основная цель у всех одна — вызвать улыбку зрителя, а в идеале даже хорошенько рассмешить во время просмотра и зарядить позитивом на какое-то время.

Лучшие комедии помогут отвлечься от суеты, поднять настроение. Следите за новинками комедийного кино и смотрите их на Киноафише онлайн.

Мой папа – вождь
Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Финник
Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лулу и Бриггс
Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стейк от кутюр
Стейк от кутюр
мелодрама, комедия 2022, Франция / Бельгия
6.0
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Ненастоящий папа
Ненастоящий папа
комедия, драма 2022, Аргентина
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вечеринка на вылет
Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик-дельфин
Мальчик-дельфин
анимация, приключения, фэнтези, комедия 2022, Россия / Турция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь как бестселлер
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама 2022, Мексика / Великобритания
5.0
Смотреть онлайн
День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Папы
Папы
комедия, семейный 2022, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна
Тайна
комедия, семейный, детский 2022, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Доктор Свисток
Доктор Свисток
комедия 2022, Россия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Приплыли!
Приплыли!
комедия 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Яйцо Фаберже
Яйцо Фаберже
комедия 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Этика долга
Этика долга
комедия, криминал 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Круэлла
Круэлла
комедия 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь по ту сторону
Любовь по ту сторону
комедия, фэнтези, мелодрама 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Энканто
Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь, свидания, Нью-Йорк
Любовь, свидания, Нью-Йорк
комедия 2021, США
8.0
Смотреть онлайн
Непослушник
Непослушник
комедия 2021, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Самый лучший босс
Самый лучший босс
комедия 2021, Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Руки прочь!
Руки прочь!
комедия, семейный 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мой любимый враг
Мой любимый враг
комедия, мелодрама 2021, США
7.0
Смотреть онлайн
Дать дуба в округе Юба
Дать дуба в округе Юба
комедия, криминал, драма 2021, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Уроки испанского
Уроки испанского
драма, комедия 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Грабители во благо
Грабители во благо
боевик, комедия 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
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