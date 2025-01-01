Меню
Тяжелые, унылые и серые будни запросто скрасит онлайн просмотр комедийных сериалов. Жанр, который не потеряет своей востребованности, наверное, никогда, в то же время является одним из самых сложных, ведь понятия «смешно» и «не смешно» у всех зрителей очень сильно отличаются. Одним достаточно легкости ситкома, другим подавай экзистенциальную комедию, где, отсмеявшись после очередной шутки о саморазрушении, зритель погружается в глубокие размышления о своем месте в мире. В любом случае лучшие сериалы в жанре комедии обычно входят в историю и не теряют своей актуальности даже спустя десятилетия.

История кино знает самых разных героев комедийных сериалов: от чего-то простого, вроде шести друзей в кофейне, до чего-то уж совсем трудно вообразимого, вроде коня, который в прошлом был актером, а теперь ограничил свою деятельность алкоголизмом. Вопреки распространенному мнению, что комедийный сериал может иметь только локальный успех в силу специфики юмора, смотреть сериалы в жанре комедии онлайн можно вне зависимости от вашей национальности или пола. Конечно, особо чувствительным стоит сторониться такого страшного феномена в современных сериалах, как черный юмор, а уж совсем беспринципным зрителям в век тотальной политкорректности не следует ждать сериалов, состоящих исключительно из слегка извращенных шуток, но так или иначе в современном многообразии каждый сможет найти себе что-то по душе.

Олдскул
Олдскул
комедия 2025, Россия
9.0
Напарник на выборах
Напарник на выборах
драма, комедия 2025, Южная Корея
0.0
Батя 2. Дед
Батя 2. Дед
комедия 2025, Россия
0.0
Виноделы
Виноделы
комедия 2025, Россия
0.0
Театральная зона
Театральная зона
комедия 2025, Россия
0.0
Ведьмнадзор
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези 2025, Япония
0.0
Искусство соблазна
Искусство соблазна
комедия 2025, Россия
0.0
Кассетомания
Кассетомания
драма, комедия 2025, Ирландия/Великобритания/Германия
0.0
Хороший коп, плохой коп
Хороший коп, плохой коп
драма, комедия 2025, Австралия
0.0
Учебная группа
Учебная группа
комедия, боевик 2025, Южная Корея
0.0
Афродеревня
Афродеревня
комедия 2025, Россия
0.0
Одни дома
Одни дома
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Дорогой родственник
Дорогой родственник
комедия, драма 2025, Россия
0.0
Знахарь
Знахарь
комедия 2025, Россия
0.0
Пожить как люди
Пожить как люди
комедия 2025, Россия
0.0
Остаться друзьями
Остаться друзьями
комедия 2025, Россия
0.0
Циники
Циники
драма, комедия 2025, Россия
0.0
Актерище
Актерище
комедия 2025, Россия
0.0
Виноград
Виноград
комедия 2025, Россия
0.0
Три плюс три
Три плюс три
комедия 2025, Россия
0.0
Три сестры
Три сестры
комедия 2025, Россия
0.0
Между нами химия
Между нами химия
драма, комедия 2025, Россия
0.0
Универ. Молодые
Универ. Молодые
комедия 2025, Россия
0.0
Разочарованные
Разочарованные
драма, комедия 2025, Россия
0.0
Что-то положительное
Что-то положительное
драма, комедия 2025, Россия
0.0
Избранный
Избранный
комедия, драма 2025, Россия
0.0
Министерство Всего Хорошего
Министерство Всего Хорошего
фантастика, комедия 2025, Россия
0.0
13 карт
13 карт
комедия 2024, Россия
9.0
Дайте шоу
Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
9.0
Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
9.0
Первый класс
Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
9.0
Денискины рассказы
Денискины рассказы
семейный, комедия 2024, Россия
7.0
Саша и Питер
Саша и Питер
комедия, мелодрама 2024, Россия
7.0
Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
комедия, фэнтези 2024, Китай
0.0
Персонаж в клетке
Персонаж в клетке
комедия, мелодрама 2024, Китай
0.0
Хороший партнер
Хороший партнер
комедия 2024, Южная Корея
0.0
