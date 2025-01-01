Тяжелые, унылые и серые будни запросто скрасит онлайн просмотр комедийных сериалов. Жанр, который не потеряет своей востребованности, наверное, никогда, в то же время является одним из самых сложных, ведь понятия «смешно» и «не смешно» у всех зрителей очень сильно отличаются. Одним достаточно легкости ситкома, другим подавай экзистенциальную комедию, где, отсмеявшись после очередной шутки о саморазрушении, зритель погружается в глубокие размышления о своем месте в мире. В любом случае лучшие сериалы в жанре комедии обычно входят в историю и не теряют своей актуальности даже спустя десятилетия.

История кино знает самых разных героев комедийных сериалов: от чего-то простого, вроде шести друзей в кофейне, до чего-то уж совсем трудно вообразимого, вроде коня, который в прошлом был актером, а теперь ограничил свою деятельность алкоголизмом. Вопреки распространенному мнению, что комедийный сериал может иметь только локальный успех в силу специфики юмора, смотреть сериалы в жанре комедии онлайн можно вне зависимости от вашей национальности или пола. Конечно, особо чувствительным стоит сторониться такого страшного феномена в современных сериалах, как черный юмор, а уж совсем беспринципным зрителям в век тотальной политкорректности не следует ждать сериалов, состоящих исключительно из слегка извращенных шуток, но так или иначе в современном многообразии каждый сможет найти себе что-то по душе.