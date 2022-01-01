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Киноафиша Онлайн Фильмы Детский

Детские фильмы онлайн

Жанр, конечно, условный, потому что не всякий мультик подойдет для просмотра ребенку и не всякое игровое кино будет интересно взрослому. Если хотите вспомнить простые истины сами или научить им ребенка, то нет ничего лучше, чем детские фильмы. Противостояние добра и зла, конфликт между желаниями и чувством долга, смелость, благородство, дружба. В общем, все «хорошо» и все «плохо» умещаются в полтора часа.

Выбирать есть из чего: мультики, приключения, фэнтези, сказки и многое другое. Идейная простота (порой мнимая) компенсируется впечатляющим исполнением, живописными локациями и запоминающимся саундтреком.

Вряд ли кто-то сделал столько же для детского кино, сколько студия Disney: от добрых интерпретаций ужасающих сказок братьев Гримм до переделывания собственных старых мультфильмов в мюзиклы с песнями, плясками и технологией CGI, которую компания вывела на новый уровень. Она же привела «Мстителей» к грандиозному завершению, и хотя далеко не все будущие проекты супергеройской франшизы будут иметь подходящий для детского просмотра рейтинг, старые добрые Железный человек и Капитан Америка с простыми и понятными идеалами останутся в истории кино навсегда.

Независимо от того, где и когда сняты фильмы для детей, они обязательно развлекут как совсем юных зрителей, так и тех, кого утомило сложное «взрослое» кино. Это отличный способ познакомить ребенка с окружающим миром, пробудить интерес к самостоятельному изучению нового и весело провести время вместе.

Лучшие детские фильмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками детского кино и смотрите их на Киноафише онлайн.

Тайна
Тайна
комедия, семейный, детский 2022, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Братцы Кролики: Байки старого замка
Братцы Кролики: Байки старого замка
детский, приключения, семейный 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Осторожно, дети!
Осторожно, дети!
детский, комедия, мелодрама, семейный 2020, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
История игрушек 4
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Букашки 2
Букашки 2
анимация, детский 2019, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
анимация, детский 2019, Корея
4.0
Смотреть за 1 рубль
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Волки и Овцы: Ход свиньёй
Волки и Овцы: Ход свиньёй
анимация, детский 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пчелка Майя и Кубок меда
Пчелка Майя и Кубок меда
анимация, детский 2018, Австралия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Два хвоста
Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса и дракон
Принцесса и дракон
анимация, детский 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Братья Медведи: Тайна трех миров
Братья Медведи: Тайна трех миров
анимация, детский 2018, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Водяная
Водяная
фэнтези, детский 2018, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тачки 3
Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Фиксики. Большой секрет
Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы — монстры
Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказ о Петре и Февронии
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дозор джунглей
Дозор джунглей
анимация, детский 2017, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гномы в доме
Гномы в доме
анимация, детский 2017, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Частное пионерское 3
Частное пионерское 3
детский, приключения 2017, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайная жизнь насекомых
Тайная жизнь насекомых
анимация, детский 2017, Франция / Люксембург
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вилли и крутые тачки
Вилли и крутые тачки
анимация, детский, приключения 2017, Малайзия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Лига Watchcar. Возвращение чемпиона
Лига Watchcar. Возвращение чемпиона
детский, приключения 2017, Корея
0.0
Смотреть за 1 рубль
В небо... за мечтой
В небо... за мечтой
семейный, детский 2017, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Жил был кот
Жил был кот
анимация, детский, комедия 2016, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева 3: огонь и лед
Снежная королева 3: огонь и лед
анимация, детский 2016, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Небесный верблюд
Небесный верблюд
детский, семейный 2016, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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