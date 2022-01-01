Жанр, конечно, условный, потому что не всякий мультик подойдет для просмотра ребенку и не всякое игровое кино будет интересно взрослому. Если хотите вспомнить простые истины сами или научить им ребенка, то нет ничего лучше, чем детские фильмы. Противостояние добра и зла, конфликт между желаниями и чувством долга, смелость, благородство, дружба. В общем, все «хорошо» и все «плохо» умещаются в полтора часа.

Выбирать есть из чего: мультики, приключения, фэнтези, сказки и многое другое. Идейная простота (порой мнимая) компенсируется впечатляющим исполнением, живописными локациями и запоминающимся саундтреком.

Вряд ли кто-то сделал столько же для детского кино, сколько студия Disney: от добрых интерпретаций ужасающих сказок братьев Гримм до переделывания собственных старых мультфильмов в мюзиклы с песнями, плясками и технологией CGI, которую компания вывела на новый уровень. Она же привела «Мстителей» к грандиозному завершению, и хотя далеко не все будущие проекты супергеройской франшизы будут иметь подходящий для детского просмотра рейтинг, старые добрые Железный человек и Капитан Америка с простыми и понятными идеалами останутся в истории кино навсегда.

Независимо от того, где и когда сняты фильмы для детей, они обязательно развлекут как совсем юных зрителей, так и тех, кого утомило сложное «взрослое» кино. Это отличный способ познакомить ребенка с окружающим миром, пробудить интерес к самостоятельному изучению нового и весело провести время вместе.

Лучшие детские фильмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов. Следите за новинками детского кино и смотрите их на Киноафише онлайн.