Мир фантастических сериалов безграничен: в нем есть и перемещения во времени, и космические путешествия, и неизвестные доселе галактики. При этом фантастика почти всегда соприкасается с другими жанрами, будь то комедия или мультипликация. Но все лучшие сериалы в жанре фантастики объединяет то, что они расширяют для зрителей границы возможного.

Фантастические сюжеты ложатся на сериальную канву гораздо лучше, чем на полный метр, ведь у создателей появляется в разы больше времени, чтобы представить совершенно новую, иногда совсем не связанную с реальным миром вселенную. Хотя без захватывающего, запоминающегося сюжета фантастический сериал не будет иметь успеха, для него не менее важна картинка. Поэтому для ее создания в ход идут все имеющиеся у кинематографистов средства: графика, костюмы, декорации, и часто именно эти элементы подвергаются самой жесткой критике. Если собираетесь смотреть сериалы в жанре фантастики, то можете быть уверены, что примерно на час вы забудете о привычной реальности и погрузитесь в дивные фантастические миры. А ярые фанаты фантастических франшиз вроде «Мстителей» или «Звездных войн» могут вернуться к любимым персонажам с помощью сериалов от Marvel или «Мандалорца» Джона Фавро.

Воскрешение
криминал, фантастика, мистика 2025, США
0.0
Министерство Всего Хорошего
фантастика, комедия 2025, Россия
0.0
13 Клиническая. Начало
драма, фантастика 2024, Россия
0.0
Линия разлома
фантастика 2024, США
0.0
Выжившие. Радио «Неделька»
фантастика, триллер 2024, Россия
0.0
Выжившие. Допрос
фантастика, триллер 2024, Россия
0.0
Выжившие. Патруль
фантастика, триллер 2024, Россия
0.0
Выжившие. Дед
фантастика, триллер 2024, Россия
0.0
Выжившие. Круги
драма, фантастика, триллер 2024, Россия
0.0
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма 2024, Россия
0.0
Очевидное невероятное
комедия, фантастика 2024, Россия
0.0
Темное дитя: Отголоски
драма, фантастика, триллер 2024, США
0.0
Прометей
фантастика, детектив 2024, Россия
0.0
Проект Дельта
приключения, фантастика 2023, Португалия
0.0
Назад в прошлое
фантастика, триллер, детектив 2023, Франция
0.0
Рагна Багровый
аниме , боевик, фантастика 2023, Япония
0.0
Умнее, чем я
фантастика, комедия 2023, Россия
0.0
Маяк 23
фантастика, триллер 2023, США
0.0
Отмороженные
фантастика, комедия 2023, Россия
0.0
Сдвиг
комедия, мелодрама, фантастика 2023, США/Канада
0.0
Школа: Фронт
драма, фантастика, триллер 2023, Южная Корея
0.0
План Б
драма, фантастика 2023, Канада
0.0
Сато
семейный, фантастика 2023, Россия
0.0
Задача трех тел
драма, фантастика, детектив 2023, Китай
0.0
Джейд Армор и нефритовый браслет
боевик, детский, фантастика 2022, Франция/Германия/Великобритания
0.0
Грузчики
комедия, фантастика 2022, Россия
0.0
Корги по имени Моко. Защитники планеты
детский, фантастика 2022, Китай
0.0
Начало
драма, фантастика, триллер 2022, Китай
0.0
Улетная доставка!
комедия, семейный, фантастика, детский 2022, Россия
0.0
Пантеон
драма, фантастика 2022, США
0.0
Суперпозиция
фантастика 2022, Россия
0.0
Жена путешественника во времени
драма, мелодрама, фантастика 2022, США/Великобритания
0.0
Даркнет
фантастика, боевик, драма 2022, Россия
0.0
Истории ходячих мертвецов
ужасы, драма, фантастика 2022, США
0.0
Halo
боевик, фантастика 2022, США
0.0
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика 2022, США
0.0
