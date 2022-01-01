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Музыкальные мультфильмы онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть музыкальные мультфильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром мюзиклов, музыкальных мультфильмов с друзьями и детьми.
Зверопой 2
Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
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Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
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Зверопой
Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.0
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Бременские разбойники
Бременские разбойники
комедия, приключения, мюзикл, анимация 2016, Россия
4.0
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Странные чары
Странные чары
анимация, мюзикл 2015, США
6.0
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Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный 2015, США
6.0
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Оз: Возвращение в Изумрудный город
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл 2014, США
5.0
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Магазинчик самоубийств 3D
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл 2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
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Барби: Принцесса и поп-звезда
Барби: Принцесса и поп-звезда
анимация, семейный, мюзикл 2012, США
5.0
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Риф
Риф
анимация, семейный, мюзикл 2012, США / Корея
4.0
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Монстр в Париже
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный 2011, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.0
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Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
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Барби и Хрустальный замок
Барби и Хрустальный замок
анимация, семейный, мюзикл 2008, США / Канада
6.0
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Зачарованная
Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.0
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Мулан 2
Мулан 2
комедия, анимация, семейный, мюзикл 2004, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не бей копытом
Не бей копытом
семейный, мюзикл, вестерн, комедия, анимация 2004, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
семейный, анимация, мюзикл, приключения 2002, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби и щелкунчик
Барби и щелкунчик
анимация, семейный, мюзикл 2001, США
6.0
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Принц Египта
Принц Египта
мюзикл, анимация, драма, семейный 1998, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Анастасия
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Геркулес
Геркулес
семейный, анимация, приключения, мюзикл, комедия 1997, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джеймс и гигантский персик
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл 1996, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Покахонтас
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация 1995, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Король Лев
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кошмар перед Рождеством
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация 1993, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Аладдин
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рок ку-ка-ре-ку
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Все псы попадают в рай
Все псы попадают в рай
сказка, анимация, приключения, семейный, мюзикл 1989, США / Великобритания / Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка
Русалочка
мюзикл, анимация, сказка, семейный 1989, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Остров сокровищ
Остров сокровищ
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Оливер и компания
Оливер и компания
анимация, приключения, семейный, мюзикл 1988, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Домовые, или сон в зимнюю ночь
Домовые, или сон в зимнюю ночь
анимация, мюзикл, короткометражный 1987, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Американская история
Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный 1986, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
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