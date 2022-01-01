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Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия
2017, Канада
7.0
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Зверопой
мюзикл, анимация
2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бременские разбойники
комедия, приключения, мюзикл, анимация
2016, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Странные чары
анимация, мюзикл
2015, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный
2015, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл
2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барби: Принцесса и поп-звезда
анимация, семейный, мюзикл
2012, США
5.0
Смотреть онлайн
Риф
анимация, семейный, мюзикл
2012, США / Корея
4.0
Смотреть за 1 рубль
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный
2011, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барби и Хрустальный замок
анимация, семейный, мюзикл
2008, США / Канада
6.0
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Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.0
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Мулан 2
комедия, анимация, семейный, мюзикл
2004, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не бей копытом
семейный, мюзикл, вестерн, комедия, анимация
2004, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
семейный, анимация, мюзикл, приключения
2002, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби и щелкунчик
анимация, семейный, мюзикл
2001, США
6.0
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Принц Египта
мюзикл, анимация, драма, семейный
1998, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Геркулес
семейный, анимация, приключения, мюзикл, комедия
1997, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл
1996, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл
1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация
1995, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный
1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Все псы попадают в рай
сказка, анимация, приключения, семейный, мюзикл
1989, США / Великобритания / Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка
мюзикл, анимация, сказка, семейный
1989, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Остров сокровищ
мюзикл, анимация, приключения, семейный
1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Оливер и компания
анимация, приключения, семейный, мюзикл
1988, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Домовые, или сон в зимнюю ночь
анимация, мюзикл, короткометражный
1987, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный
1986, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
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