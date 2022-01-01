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Семейные фильмы онлайн

Как бы общество ни пыталось доказать, что в современном мире главное — престижная работа и много денег, правда в том, что наши родные и есть наше первостепенное богатство. Что может быть лучше, чем в обнимку с детьми смотреть фильмы для всей семьи онлайн?

Эти прекрасные истории научат ваших детей любить животных, не обижать малышей, уважать бабушек и дедушек, ценить родителей. Семейные фильмы лишены сексуальных сцен, сцен насилия и нецензурной брани. Родители могут полностью расслабиться — закрывать глаза и уши своему отпрыску в самый неожиданный момент не придется.

Семейные картины всегда наполнены добротой, создатели стараются донести до маленьких зрителей самые простые, но важные истины. Не стоит ждать от таких фильмов запутанных сюжетных линий, ход повествования должен быть логичным и понятным.

В числе семейных фильмов превалируют комедии, сказки, приключения без драк и смертей. Главными героями зачастую являются сами дети и домашние питомцы. Ваш ребенок с удовольствием погрузится в выдуманный мир и научится определять, что такое хорошо, а что такое плохо. Дети на примере персонажей будут учиться, как вести себя в самых разных жизненных ситуациях, приходить на выручку в сложный момент, заботиться о братьях наших меньших и помогать старшим.

Не нужно воспринимать семейные фильмы только как руководство к действию для детей, они оказывают огромное влияние и на самих родителей. Взрослым, которые уверены, что все делают правильно, бывает очень полезно посмотреть на себя со стороны. Возможно, вы пересмотрите свои методы воспитания и взгляните на свое чадо новыми глазами. Кто знает, может, уже через несколько дней вы подарите сыну собаку, а дочь вместо танцевальной студии запишете на футбол.

Лучшие семейные фильмы помогут вам понять своих домочадцев и сохранить дружеские отношения с детьми. Следите за новинками и смотрите фильмы для всей семьи на Киноафише онлайн бесплатно и в хорошем качестве.

Мой папа – вождь
Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Папы
Папы
комедия, семейный 2022, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна
Тайна
комедия, семейный, детский 2022, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна амулета
Тайна амулета
семейный 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
Смотреть за 1 рубль
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кощей. Начало
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Руки прочь!
Руки прочь!
комедия, семейный 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лунные приключения
Лунные приключения
анимация, семейный 2021, Германия / Австрия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поезд динозавров: Остров приключений
Поезд динозавров: Остров приключений
анимация, семейный 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы - монстры! 2
Мы - монстры! 2
анимация, семейный 2021, Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
С — счастье
С — счастье
семейный 2021, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер. Великий Ураган
Восточный ветер. Великий Ураган
приключения, семейный 2021, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Парящий тигр
Парящий тигр
семейный, приключения 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лига монстров
Лига монстров
анимация, комедия, семейный 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лена и львенок
Лена и львенок
комедия, драма, семейный 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Одни дома
Одни дома
комедия, семейный 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Шимпанзе под прикрытием
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейный 2021, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Улетная история
Улетная история
приключения, комедия, семейный 2021, Испания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
Смотреть за 1 рубль
Братцы Кролики: Байки старого замка
Братцы Кролики: Байки старого замка
детский, приключения, семейный 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяная история
Ледяная история
семейный, фэнтези, приключения 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Плюшевый Бум!
Плюшевый Бум!
анимация, семейный 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Феодосийская сказка
Феодосийская сказка
семейный, приключения, фантастика 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Душа
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Зов предков
Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дедушка НЕлегкого поведения
Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный 2020, США
6.0
Смотреть онлайн
Сокровище пиратской бухты
Сокровище пиратской бухты
приключения, семейный 2020, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сипсик
Сипсик
анимация, семейный 2020, Эстония / Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
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