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Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама
2020, Япония
8.0
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Любит — не любит
анимация, комедия, мелодрама
2020, Япония
7.0
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Мужчина встречает женщину
мелодрама, короткометражный, анимация
2014, Россия
6.0
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Бумажный роман
анимация, комедия, мелодрама, короткометражный
2012, США
8.0
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Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?
анимация, мелодрама
2012, США
6.0
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Школа под прицелом
анимация, мелодрама, фантастика
2012, Япония
5.0
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Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
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Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама
2005, США / Канада
6.0
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Синбад: Легенда семи морей
мелодрама, анимация, приключения, сказка
2003, США
6.0
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Золушка 2
сказка, мелодрама, анимация, семейный
2002, США
5.0
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Обезьянья кость
мелодрама, комедия, анимация, фэнтези
2001, США
7.0
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Король Лев 2: Гордость Симбы
анимация, семейный, мелодрама, приключения
1998, США / Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация
1995, США
8.0
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Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
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Здесь слышен океан
анимация, драма, мелодрама
1993, Япония
6.0
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Порко Россо
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация
1992, Япония
7.0
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Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Робин Гуд
семейный, мелодрама, анимация, приключения
1973, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спящая красавица
анимация, мелодрама, семейный, мюзикл, сказка
1959, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Леди и бродяга
анимация, семейный, мюзикл, мелодрама
1955, США
8.0
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Золушка
сказка, мюзикл, анимация, семейный, мелодрама
1950, США
7.0
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