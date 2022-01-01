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Романтические мультфильмы онлайн

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Ее заветное желание
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.0
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Любит — не любит
Любит — не любит
анимация, комедия, мелодрама 2020, Япония
7.0
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Мужчина встречает женщину
Мужчина встречает женщину
мелодрама, короткометражный, анимация 2014, Россия
6.0
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Бумажный роман
Бумажный роман
анимация, комедия, мелодрама, короткометражный 2012, США
8.0
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Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?
Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?
анимация, мелодрама 2012, США
6.0
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Школа под прицелом
Школа под прицелом
анимация, мелодрама, фантастика 2012, Япония
5.0
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Гномео и Джульетта
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.0
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Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
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Барби в волшебство Пегаса
Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама 2005, США / Канада
6.0
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Синбад: Легенда семи морей
Синбад: Легенда семи морей
мелодрама, анимация, приключения, сказка 2003, США
6.0
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Золушка 2
Золушка 2
сказка, мелодрама, анимация, семейный 2002, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Обезьянья кость
Обезьянья кость
мелодрама, комедия, анимация, фэнтези 2001, США
7.0
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Король Лев 2: Гордость Симбы
Король Лев 2: Гордость Симбы
анимация, семейный, мелодрама, приключения 1998, США / Австралия
6.0
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Покахонтас
Покахонтас
драма, мюзикл, мелодрама, семейный, анимация 1995, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Шепот сердца
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме 1995, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Здесь слышен океан
Здесь слышен океан
анимация, драма, мелодрама 1993, Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Порко Россо
Порко Россо
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация 1992, Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Робин Гуд
Робин Гуд
семейный, мелодрама, анимация, приключения 1973, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спящая красавица
Спящая красавица
анимация, мелодрама, семейный, мюзикл, сказка 1959, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Леди и бродяга
Леди и бродяга
анимация, семейный, мюзикл, мелодрама 1955, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Золушка
Золушка
сказка, мюзикл, анимация, семейный, мелодрама 1950, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
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