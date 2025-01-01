Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Триллер

Сериалы триллеры смотреть онлайн

Остросюжетные сериалы созданы для того, чтобы зрители смогли пощекотать нервы и получить порцию острых ощущений. Триллер — тот самый жанр, от которого невозможно оторваться, настолько захватывающим выглядит всё происходящее на экране. Хочется предупредить, что смотреть сериалы-триллеры онлайн лучше тем, кто уверен в своей психологической стабильности — некоторые моменты могут испугать и травмировать неподготовленного зрителя. 

Но если вы все же решили посмотреть леденящее душу тв-шоу, оно вас точно не разочарует. Приготовьтесь вместе с главным героем оказаться в смертельной ловушке и испытать поистине жуткие эмоции. Сюжет окажется настолько закручен, что даже после титров вы с удивлением будете «переваривать» развязку.

Лучшие сериалы-триллеры можно разделить на несколько подвидов.

— Про маньяков («Декстер», «Ганнибал», «Мотель Бейтсов»).

Сюжеты про серийных убийц всегда привлекали внимание постановщиков. Много лет люди пытаются разобраться, что творится в больном разуме злодеев, толкающих их на жестокие преступления.

— Мистические («Проповедник», «Касл Рок», «Хемлок Гроув»).

Идеальный вариант для любителей фантастики и сверхъестественных существ, будь то ожившие мертвецы или оборотни.

— Психологические («Метод», «Твин Пикс», «Настоящий детектив»).

В таких тв-шоу нет места паранормальным явлениям, все злодеяния творит сам человек. Зачастую в них даже нет крови или физического насилия, но при этом липкий, обволакивающий все тело страх при просмотре вам обеспечен.

— Драматические («Убивая Еву», «Как избежать наказания за убийство»).

Действие разворачивается не так стремительно, зато на передний план вместе с хладнокровными убийствами выходят личные переживания персонажей.

Подслушано в Рыбинске
Подслушано в Рыбинске
триллер 2025, Россия
9.0
Правда или действие?
Правда или действие?
триллер, драма 2025, Турция
0.0
Холодные воды
Холодные воды
триллер 2025, Великобритания
0.0
Гость
Гость
триллер 2025, Великобритания
0.0
Дефекты
Дефекты
драма, боевик, триллер 2025, Южная Корея
0.0
Роковая афера
Роковая афера
драма, криминал, триллер 2025, Франция
0.0
Сломанная стрела
Сломанная стрела
драма, боевик, триллер 2025, Россия
0.0
Тюремный дневник
Тюремный дневник
драма, триллер 2025, Россия
0.0
Шерлок и дочь
Шерлок и дочь
триллер, детектив 2025, Великобритания
0.0
Минута тишины
Минута тишины
драма, триллер, детектив 2025, Россия
0.0
Тихая гавань
Тихая гавань
триллер 2025, Бельгия/Нидерланды
0.0
Охотники за призраком
Охотники за призраком
триллер, мистика 2025, Россия
0.0
Хирург
Хирург
драма, триллер 2025, Россия
0.0
Гипнозис
Гипнозис
мистика, триллер 2025, Россия
0.0
Берлинская жара
Берлинская жара
триллер, военный, драма 2025, Россия
0.0
Трасса
Трасса
триллер 2024, Россия
8.0
Поймать на горячем
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив 2024, Южная Корея
0.0
Такой близкий предатель
Такой близкий предатель
драма, криминал, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Бандит, ставший старшеклассником
Бандит, ставший старшеклассником
драма, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Порочный
Порочный
криминал, триллер, детектив 2024, Испания
0.0
Клуб убийц
Клуб убийц
драма, комедия, триллер 2024, Франция/Бельгия
0.0
Каратель
Каратель
драма, триллер 2024, Франция
0.0
Наш дом
Наш дом
комедия, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Вероника
Вероника
драма, триллер 2024, Швеция
0.0
Связь
Связь
драма, криминал, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Идеальная семья
Идеальная семья
драма, триллер, мистика 2024, Южная Корея
0.0
Мафия
Мафия
драма, криминал, триллер 2024, Швеция
0.0
19 этаж
19 этаж
драма, триллер, мистика 2024, Китай
0.0
Убийца поневоле
Убийца поневоле
триллер 2024, Франция
0.0
Боевой ангел
Боевой ангел
драма, боевик, триллер 2024, Франция
0.0
Прерванные игры
Прерванные игры
драма, триллер 2024, Мексика
0.0
Меченые
Меченые
криминал, триллер, детектив 2024, Швеция
0.0
Заклятая подруга
Заклятая подруга
драма, триллер 2024, Франция
0.0
Сфинкс
Сфинкс
драма, триллер 2024, Нидерланды
0.0
Ваша честь
Ваша честь
драма, триллер 2024, Южная Корея
0.0
Дилемма
Дилемма
триллер, детектив 2024, Турция
0.0
Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми
У «Истории игрушек» не 3 и даже не 4 части: сколько лент в культовой франшизе и в каком порядке их смотреть
Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии
«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше