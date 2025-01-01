Остросюжетные сериалы созданы для того, чтобы зрители смогли пощекотать нервы и получить порцию острых ощущений. Триллер — тот самый жанр, от которого невозможно оторваться, настолько захватывающим выглядит всё происходящее на экране. Хочется предупредить, что смотреть сериалы-триллеры онлайн лучше тем, кто уверен в своей психологической стабильности — некоторые моменты могут испугать и травмировать неподготовленного зрителя.

Но если вы все же решили посмотреть леденящее душу тв-шоу, оно вас точно не разочарует. Приготовьтесь вместе с главным героем оказаться в смертельной ловушке и испытать поистине жуткие эмоции. Сюжет окажется настолько закручен, что даже после титров вы с удивлением будете «переваривать» развязку.

Лучшие сериалы-триллеры можно разделить на несколько подвидов.

— Про маньяков («Декстер», «Ганнибал», «Мотель Бейтсов»).

Сюжеты про серийных убийц всегда привлекали внимание постановщиков. Много лет люди пытаются разобраться, что творится в больном разуме злодеев, толкающих их на жестокие преступления.

— Мистические («Проповедник», «Касл Рок», «Хемлок Гроув»).

Идеальный вариант для любителей фантастики и сверхъестественных существ, будь то ожившие мертвецы или оборотни.

— Психологические («Метод», «Твин Пикс», «Настоящий детектив»).

В таких тв-шоу нет места паранормальным явлениям, все злодеяния творит сам человек. Зачастую в них даже нет крови или физического насилия, но при этом липкий, обволакивающий все тело страх при просмотре вам обеспечен.

— Драматические («Убивая Еву», «Как избежать наказания за убийство»).

Действие разворачивается не так стремительно, зато на передний план вместе с хладнокровными убийствами выходят личные переживания персонажей.