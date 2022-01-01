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Триллеры онлайн

Поклонники триллеров — особая каста зрителей, это киноманы с крепкими нервами и жаждой ярких ощущений. Ежедневно они ищут в Сети все новые и новые остросюжетные фильмы, которые смогут удовлетворить их взыскательный вкус.

Триллеры онлайн на Киноафише — то, что нужно для фанатов этого будоражащего кровь жанра. Они могут быть с мистическим уклоном и повествовать о таинственных культах, зловещих жертвоприношениях, людях-призраках, погибших насильственной смертью. Могут быть психологическими — в таких лентах практически нет крови, физического насилия и точно не найдется места сверхъестественным явлениям.  Самые ужасающие поступки совершают на первый взгляд обычные люди, которые живут с нами в одном доме или работают в одном офисе. Только в головах у этих «простых» обывателей совсем не обычные мысли, у них есть фобии и серьезные психические проблемы.

Объединяет эти два поджанра то, что в остросюжетных триллерах персонажи всегда оказываются совсем не теми, кем кажутся. Выясняется, что главный злодей — несчастный пострадавший, а милый дедушка — жестокий серийный убийца, которого много лет разыскивает полиция. Наблюдая за увлекательным сюжетом, зрители переживают жгучий страх и необъяснимую тревогу. Но даже эти не самые приятные эмоции не могут заставить их оторвать взгляд от экрана.

Как правило, в кинотеатры смотреть триллеры приходят в компании своей второй половинки или друзей, чтобы не чувствовать себя в одиночку особенно уязвимым. Впрочем, когда смотришь остросюжетный фильм дома, в самый жуткий момент всегда можно спрятаться под одеялом или зажмурить глаза, не боясь усмешек приятелей.

Лучшие триллеры помогут вам выбраться из ежедневной рутины и забыть о собственных проблемах. Следите за новинками и смотрите остросюжетные триллеры онлайн на Киноафише в хорошем качестве.

Подельники
Подельники
драма, триллер 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Флешбэк
Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Клон
Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Наемник
Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Девять жизней
Девять жизней
триллер 2022, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Род мужской
Род мужской
триллер 2022, Великобритания
6.0
Смотреть онлайн
Взаперти
Взаперти
драма, ужасы, триллер 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Синдром
Синдром
триллер, ужасы 2022, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вендетта. Банды Атланты
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Взрывная игра
Взрывная игра
триллер, боевик 2022, США
4.0
Смотреть онлайн
Тюрьма суперзлодеев
Тюрьма суперзлодеев
боевик, фантастика, триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Координаты «Цитадель»
Координаты «Цитадель»
боевик, триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Флирт с дьяволом
Флирт с дьяволом
триллер 2022, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Парни под прикрытием
Парни под прикрытием
боевик, триллер 2022, Пуэрто-Рико / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Другое имя
Другое имя
драма, триллер 2022, Россия
2.0
Смотреть за 1 рубль
По следу хакера
По следу хакера
боевик, драма, триллер 2022, США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Модель
Модель
триллер, драма 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Первый клон
Первый клон
боевик, фантастика, триллер 2021, Корея
8.0
Смотреть за 1 рубль
Казнь
Казнь
триллер 2021, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Трафик
Трафик
триллер 2021, Бельгия / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
Смотреть онлайн
Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
Смотреть онлайн
Герой
Герой
драма, триллер 2021, Франция / Иран
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Смотреть онлайн
Свинья
Свинья
драма, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Иллюзия контроля
Иллюзия контроля
драма, триллер 2021, Великобритания / Украина / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мавританец
Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кодекс киллера
Кодекс киллера
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поворот не туда: Наследие
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер 2021, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Никто
Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прошлой ночью в Сохо
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черный ящик
Черный ящик
триллер, детектив, боевик 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Оленьи рога
Оленьи рога
ужасы, фэнтези, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь навсегда
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тихий омут
Тихий омут
драма, триллер 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
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