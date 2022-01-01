Поклонники триллеров — особая каста зрителей, это киноманы с крепкими нервами и жаждой ярких ощущений. Ежедневно они ищут в Сети все новые и новые остросюжетные фильмы, которые смогут удовлетворить их взыскательный вкус.

Триллеры онлайн на Киноафише — то, что нужно для фанатов этого будоражащего кровь жанра. Они могут быть с мистическим уклоном и повествовать о таинственных культах, зловещих жертвоприношениях, людях-призраках, погибших насильственной смертью. Могут быть психологическими — в таких лентах практически нет крови, физического насилия и точно не найдется места сверхъестественным явлениям. Самые ужасающие поступки совершают на первый взгляд обычные люди, которые живут с нами в одном доме или работают в одном офисе. Только в головах у этих «простых» обывателей совсем не обычные мысли, у них есть фобии и серьезные психические проблемы.

Объединяет эти два поджанра то, что в остросюжетных триллерах персонажи всегда оказываются совсем не теми, кем кажутся. Выясняется, что главный злодей — несчастный пострадавший, а милый дедушка — жестокий серийный убийца, которого много лет разыскивает полиция. Наблюдая за увлекательным сюжетом, зрители переживают жгучий страх и необъяснимую тревогу. Но даже эти не самые приятные эмоции не могут заставить их оторвать взгляд от экрана.

Как правило, в кинотеатры смотреть триллеры приходят в компании своей второй половинки или друзей, чтобы не чувствовать себя в одиночку особенно уязвимым. Впрочем, когда смотришь остросюжетный фильм дома, в самый жуткий момент всегда можно спрятаться под одеялом или зажмурить глаза, не боясь усмешек приятелей.

Лучшие триллеры помогут вам выбраться из ежедневной рутины и забыть о собственных проблемах. Следите за новинками и смотрите остросюжетные триллеры онлайн на Киноафише в хорошем качестве.