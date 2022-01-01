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Киноафиша Онлайн Фильмы Ужасы

Ужасы онлайн

Пожалуй, ни у одного кинематографического жанра нет одновременно столько почитателей и противников, как у хоррора. Разумеется, не все добровольно согласятся на то, чтобы их психику подвергали проверке на прочность, да еще и бонусом раздавали ночные кошмары. Но есть те, кто обожает будоражить свои нервы и получает огромное удовольствие от просмотра ужастиков.

Разумеется, каждый поклонник предпочитает свой поджанр фильмов ужасов, а их, как известно, превеликое множество.

Хорроры про сверхъестественные явления пользуются большим успехом у интеллектуалов. Действительно, сюжет таких фильмов ужасов наполнен загадками, а концовка обычно поражает до глубины души.

Особое ответвление ужастиков — слэшеры, где в центре истории обязательно оказываются подростки или молодежь, которые становятся жертвами маньяка-психопата. Зачастую слэшер идет под руку со сплэттером — в таких лентах кровь льется рекой, а изощренное насилие является центральной частью повествования.

Научно-фантастические хорроры — еще один очень популярный поджанр, зачастую сюжет разворачивается в медицинской лаборатории: сложный эксперимент выходит из-под контроля — и наружу вырывается монстр.

Интересно, что даже в таком зловещем кино, как хорроры, найдется место юмору. Комедийные фильмы ужасов любят даже те, кто терпеть не может классические ужастики. В них самые пугающие ситуации показаны настолько забавно, что не засмеяться просто невозможно.

Не стоит забывать и про психологические фильмы ужасов, в них нет демонов и кровавых убийств. Главный герой с нестабильной психикой становится жертвой манипуляторов или собственного больного разума.

Для более ярких эмоций мы рекомендуем смотреть фильмы ужасов онлайн глубокой ночью в абсолютной тишине. Ваши чувства обострятся до предела, и выброс мощной порции адреналина в кровь вам обеспечен.

Лучшие фильмы ужасов подарят вам незабываемые эмоции и как следует напугают. Следите за новинками и смотрите ужастики на Киноафише онлайн в хорошем качестве и без регистрации.

Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Скрежет
Скрежет
ужасы 2022, Финляндия / Швеция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы 2022, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Взаперти
Взаперти
драма, ужасы, триллер 2022, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Близнец
Близнец
ужасы 2022, Финляндия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Синдром
Синдром
триллер, ужасы 2022, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Тихое место 2
Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поворот не туда: Наследие
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер 2021, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прошлой ночью в Сохо
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Оленьи рога
Оленьи рога
ужасы, фэнтези, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь навсегда
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Цензор
Цензор
ужасы 2021, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Конец света
Конец света
триллер, ужасы 2021, Аргентина
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кэндимен
Кэндимен
ужасы 2021, США
6.0
Смотреть онлайн
Агнец
Агнец
драма, ужасы, мистика 2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
Смотреть за 1 рубль
Демоник
Демоник
ужасы 2021, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Адский ад
Адский ад
боевик, ужасы, мистика 2021, Австралия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Психопаты
Психопаты
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Слэпфейс
Слэпфейс
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Оборотни внутри
Оборотни внутри
комедия, ужасы 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кукла
Кукла
ужасы 2021, Мексика
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бабушка
Бабушка
ужасы 2021, Испания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Замолчавший
Замолчавший
ужасы, триллер 2021, Канада
5.0
Смотреть онлайн
Хэллбендер
Хэллбендер
ужасы 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Девушка, которая боялась дождя
Девушка, которая боялась дождя
драма, ужасы, триллер 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяной демон
Ледяной демон
ужасы 2021, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
В западне
В западне
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращаясь домой в темноте
Возвращаясь домой в темноте
ужасы, триллер 2021, Новая Зеландия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дом на другой стороне
Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Игры разума
Игры разума
боевик, ужасы, триллер 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Страна чудес Вилли
Страна чудес Вилли
ужасы, комедия 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бывшая
Бывшая
ужасы, мистика 2021, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дом улиток
Дом улиток
ужасы, триллер 2021, Испания / Перу / Мексика
5.0
Смотреть за 1 рубль
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