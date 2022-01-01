Пожалуй, ни у одного кинематографического жанра нет одновременно столько почитателей и противников, как у хоррора. Разумеется, не все добровольно согласятся на то, чтобы их психику подвергали проверке на прочность, да еще и бонусом раздавали ночные кошмары. Но есть те, кто обожает будоражить свои нервы и получает огромное удовольствие от просмотра ужастиков.

Разумеется, каждый поклонник предпочитает свой поджанр фильмов ужасов, а их, как известно, превеликое множество.

Хорроры про сверхъестественные явления пользуются большим успехом у интеллектуалов. Действительно, сюжет таких фильмов ужасов наполнен загадками, а концовка обычно поражает до глубины души.

Особое ответвление ужастиков — слэшеры, где в центре истории обязательно оказываются подростки или молодежь, которые становятся жертвами маньяка-психопата. Зачастую слэшер идет под руку со сплэттером — в таких лентах кровь льется рекой, а изощренное насилие является центральной частью повествования.

Научно-фантастические хорроры — еще один очень популярный поджанр, зачастую сюжет разворачивается в медицинской лаборатории: сложный эксперимент выходит из-под контроля — и наружу вырывается монстр.

Интересно, что даже в таком зловещем кино, как хорроры, найдется место юмору. Комедийные фильмы ужасов любят даже те, кто терпеть не может классические ужастики. В них самые пугающие ситуации показаны настолько забавно, что не засмеяться просто невозможно.

Не стоит забывать и про психологические фильмы ужасов, в них нет демонов и кровавых убийств. Главный герой с нестабильной психикой становится жертвой манипуляторов или собственного больного разума.

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