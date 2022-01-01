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Три кота и море приключений
анимация, приключения
2022, Россия
8.0
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Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация
2022, Россия
8.0
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Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.0
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Мальчик-дельфин
анимация, приключения, фэнтези, комедия
2022, Россия / Турция
5.0
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Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
7.0
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Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
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Плюшевый Бум!
анимация, семейный
2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Белка и Стрелка. Карибская тайна
анимация, семейный, комедия, приключения
2020, Россия
5.0
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Прыг-скок: В поисках сокровищ
анимация, семейный
2020, Казахстан / Россия
0.0
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Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большое путешествие
анимация
2019, Россия / США
5.0
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Герои Энвелла: Выйти из игры
анимация, фантастика
2019, Россия
0.0
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Знаешь, мама, где я был?
анимация, документальный
2018, Россия
8.0
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Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.0
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Садко
комедия, детский, анимация
2018, Россия
7.0
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Волки и Овцы: Ход свиньёй
анимация, детский
2018, Россия
7.0
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Два хвоста
анимация, детский
2018, Россия
6.0
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Принцесса и дракон
анимация, детский
2018, Россия
6.0
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Гофманиада
анимация
2018, Россия
5.0
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Гурвинек. Волшебная игра
анимация, семейный, приключения
2018, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.0
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Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
7.0
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Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.0
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Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения
2017, Россия
7.0
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Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.0
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Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, анимация, семейный
2017, Россия
7.0
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Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
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Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
семейный, приключения, анимация, комедия
2016, Россия
7.0
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Снежная королева 3: огонь и лед
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2016, Россия
6.0
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Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения
2016, Россия
6.0
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Смешарики. Легенда о золотом драконе
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2016, Россия
6.0
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Синдбад. Пираты семи штормов
анимация
2016, Россия
5.0
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Бременские разбойники
комедия, приключения, мюзикл, анимация
2016, Россия
4.0
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Борода
анимация, короткометражный
2016, Россия
0.0
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Крепость: щитом и мечом
анимация, военный, приключения
2015, Россия
7.0
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Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный
2015, Россия
7.0
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Необыкновенное путешествие Серафимы
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