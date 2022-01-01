Фильмы про войну чаще остальных начинаются с самой пугающей фразы во всем кинематографе: «Основано на реальных событиях». Она способна взбудоражить воображение даже тех из нас, кто не увлекается историей и далек от темы военных конфликтов. К сожалению, дипломатия — не конек человечества, а потому для создания военного кино, ключевым условием которого считается реально состоявшийся военный конфликт, у режиссеров есть море материала.

Хотя реальные сражения и являются основой военного кино, его герои могут быть вымышленными. От режиссерского решения о том, кто герои и как они изображаются, часто зависит и идейное наполнение картины. Например, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, где персонажей едва ли называют по имени, что подчеркивает стирание отдельно взятой личности в условиях войны, или «По соображениям совести» Мэла Гибсона, где воспевается гуманизм одного конкретного человека — Десмонда Досса. Смотреть эти военные фильмы онлайн теперь можно и на Киноафише.

В рамках военного кино ярче всего проявляются национальные особенности жанра. Если советский кинематограф (и российский как его преемник) воспевает подвиг народа, самозабвенно защищавшего Родину, то, например, японский взгляд на Вторую мировую войну менялся каждые несколько десятилетий: сначала она рассматривалась как общая для всех трагедия, а спустя примерно 30 лет фокус переместился на военную мощь японской армии в 40-е годы.

Существует мнение, что совмещать военное кино с другими жанрами — дурной тон. В первую очередь с комедией, ведь не может быть места смеху там, где говорится о миллионах смертей, разоренных домах и разлученных семьях. К счастью, трагикомедию никто не отменял, и фильмы вроде «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити, где главный герой — немецкий мальчик, очарованный простотой и ясностью партийных лозунгов, а его воображаемый друг Гитлер — карикатура на реального диктатора, здорово снижают военный пафос и предлагают более свежий взгляд на казалось бы зацементированный жанр.

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