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Военные фильмы онлайн

Фильмы про войну чаще остальных начинаются с самой пугающей фразы во всем кинематографе: «Основано на реальных событиях». Она способна взбудоражить воображение даже тех из нас, кто не увлекается историей и далек от темы военных конфликтов. К сожалению, дипломатия — не конек человечества, а потому для создания военного кино, ключевым условием которого считается реально состоявшийся военный конфликт, у режиссеров есть море материала.

Хотя реальные сражения и являются основой военного кино, его герои могут быть вымышленными. От режиссерского решения о том, кто герои и как они изображаются, часто зависит и идейное наполнение картины. Например, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, где персонажей едва ли называют по имени, что подчеркивает стирание отдельно взятой личности в условиях войны, или «По соображениям совести» Мэла Гибсона, где воспевается гуманизм одного конкретного человека — Десмонда Досса. Смотреть эти военные фильмы онлайн теперь можно и на Киноафише.

В рамках военного кино ярче всего проявляются национальные особенности жанра. Если советский кинематограф (и российский как его преемник) воспевает подвиг народа, самозабвенно защищавшего Родину, то, например, японский взгляд на Вторую мировую войну менялся каждые несколько десятилетий: сначала она рассматривалась как общая для всех трагедия, а спустя примерно 30 лет фокус переместился на военную мощь японской армии в 40-е годы.

Существует мнение, что совмещать военное кино с другими жанрами — дурной тон. В первую очередь с комедией, ведь не может быть места смеху там, где говорится о миллионах смертей, разоренных домах и разлученных семьях. К счастью, трагикомедию никто не отменял, и фильмы вроде «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити, где главный герой — немецкий мальчик, очарованный простотой и ясностью партийных лозунгов, а его воображаемый друг Гитлер — карикатура на реального диктатора, здорово снижают военный пафос и предлагают более свежий взгляд на казалось бы зацементированный жанр.

Лучшие фильмы о войне помогут окунуться в неповторимую атмосферу. Следите за новинками военных фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.

Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Операция «Мясной фарш»
Операция «Мясной фарш»
драма, военный 2022, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лето 1941 года
Лето 1941 года
военный, боевик 2022, Казахстан
0.0
Смотреть за 1 рубль
Отчаянные мстители
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный 2021, Италия / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сопротивление
Сопротивление
военный, драма 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Нули и единицы
Нули и единицы
триллер, военный 2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пункт пропуска. Офицерская история
Пункт пропуска. Офицерская история
военный 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Рядовой Чээрин
Рядовой Чээрин
военный, приключения 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение с фронта
Возвращение с фронта
военный, драма 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Подольские курсанты
Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Война под землей
Война под землей
драма, исторический, военный 2020, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Форпост
Форпост
драма, военный, исторический 2020, США / Болгария
6.0
Смотреть за 1 рубль
Воздушный бой
Воздушный бой
ужасы, боевик, военный 2020, Новая Зеландия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Призраки войны
Призраки войны
ужасы, военный, триллер 2020, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
На гражданке
На гражданке
криминал, драма, военный 2020, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Зоя
Зоя
драма, исторический, военный 2020, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
На подвиг отчизна зовет
На подвиг отчизна зовет
военный, документальный 2020, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мидуэй
Мидуэй
боевик, военный 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
1917
1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отчаянный ход
Отчаянный ход
драма, военный 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Битва при Лонгтане
Битва при Лонгтане
боевик, драма, военный 2019, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Донбасс. Окраина
Донбасс. Окраина
драма, военный, триллер 2019, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Я подарю тебе победу
Я подарю тебе победу
военный, драма 2019, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Весури
Весури
драма, военный, исторический 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Последствия войны
Последствия войны
военный, исторический, драма 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Свидетели
Свидетели
драма, военный 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Коридор бессмертия
Коридор бессмертия
драма, военный 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прощаться не будем
Прощаться не будем
военный, драма 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Солдатик
Солдатик
драма, военный 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шпионская игра
Шпионская игра
драма, военный, биография 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кавалерия
Кавалерия
драма, военный 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Крылья урагана
Крылья урагана
боевик, драма, военный 2018, Польша
5.0
Смотреть за 1 рубль
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