ProductionCompagnia Cinematografica Champion, Surf Film
Also known as
Brutti, sporchi e cattivi, Ugly, Dirty and Bad, Ružni, prljavi, zli, Affreux, sales et méchants, Die Schmutzigen, die Häßlichen und die Gemeinen, Fula, skitiga och elaka, Grdi, umazani, zli, Afschuwelijk, vuil en boosaardig, Brutos, feos y malos, Brutos, sucios y malos, Csúfak és gonoszak, Csúfak, piszkosak és gonoszok, Down and Dirty, Feios, Porcos e Maus, Feios, Sujos E Malvados, Feos, sucios y malos, Grimme, dumme og beskidte, Mishpakhat ha'meloukhlakhim, Odrażający, brudni, źli, Rumat, likaiset & ilkeät, Rumat, likaiset ja ilkeät, Rumat, likaiset, ilkeät, Škaredí, špinaví a zlí, Sucios, feos y malos, Tarvelige, heslige og vemmelige, Viaioi, vromikoi kai kakoi, Vuil, lelijk & gemeen, Zesht, Kasif va Bad, Грозни, мръсни, зли, Отвратительные, грязные, злые, 추하고 더럽고 미천한, Vuil, Lelijk en Gemeen, Affreux, Sales & Méchants, Odrazajacy, brudni, zli