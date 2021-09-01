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Poster of Ugly, Dirty and Bad
7.1
Kinoafisha Films Ugly, Dirty and Bad
7.1

Ugly, Dirty and Bad

, 1976
Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
Italy / Drama, Comedy / 18+
Poster of Ugly, Dirty and Bad
7.1

Cast

Nino Manfredi
Giacinto
Francesco Anniballi
Domizio
Mario Bosco
Gaetana
Maria Luisa Santella
Giselda Castrini
Lisetta
Alfredo D'Ippolito
Plinio
Giancarlo Fanelli
Paride
Marina Fasoli
Maria Libera
Ettore Garofolo
Camillo
Marco Marsili
Vittoriano
Franco Merli
Fernando
Director Ettore Scola
Writer Ruggero Maccari, Ettore Scola
Composer Armando Trovajoli
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1976
World premiere 23 September 1976
Release date
1 January 1977 Brazil
15 December 1976 France
23 September 1976 Italy
2 January 1977 Portugal
28 July 1989 Sweden
Worldwide Gross $7,144
Production Compagnia Cinematografica Champion, Surf Film
Also known as
Brutti, sporchi e cattivi, Ugly, Dirty and Bad, Ružni, prljavi, zli, Affreux, sales et méchants, Die Schmutzigen, die Häßlichen und die Gemeinen, Fula, skitiga och elaka, Grdi, umazani, zli, Afschuwelijk, vuil en boosaardig, Brutos, feos y malos, Brutos, sucios y malos, Csúfak és gonoszak, Csúfak, piszkosak és gonoszok, Down and Dirty, Feios, Porcos e Maus, Feios, Sujos E Malvados, Feos, sucios y malos, Grimme, dumme og beskidte, Mishpakhat ha'meloukhlakhim, Odrażający, brudni, źli, Rumat, likaiset & ilkeät, Rumat, likaiset ja ilkeät, Rumat, likaiset, ilkeät, Škaredí, špinaví a zlí, Sucios, feos y malos, Tarvelige, heslige og vemmelige, Viaioi, vromikoi kai kakoi, Vuil, lelijk & gemeen, Zesht, Kasif va Bad, Грозни, мръсни, зли, Отвратительные, грязные, злые, 추하고 더럽고 미천한, Vuil, Lelijk en Gemeen, Affreux, Sales & Méchants, Odrazajacy, brudni, zli

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
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soundtrack Ugly, Dirty and Bad
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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