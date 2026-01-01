Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Knack ...and How to Get It
6.4
Kinoafisha Films The Knack ...and How to Get It
6.4

The Knack ...and How to Get It

, 1965
The Knack ...and How to Get It
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of The Knack ...and How to Get It
6.4

Cast

Rita Tushingham
Rita Tushingham
Nancy Jones
Ray Brooks
Tolen
Michael Crawford
Colin
Dónal Donnelly
Tom
William Dexter
Dress Shop Owner
Charles Dyer
Man in Photo Booth
Margot Thomas
Female Teacher
John Bluthal
John Bluthal
Angry Father
Helen Lennox
Girl in Photo Booth
Wensley Pithey
Teacher
Director Richard Lester
Writer Charles Wood, Ann Jellicoe
Composer John Barry
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1965
World premiere 1 May 1965
Release date
1 May 1965 France
3 June 1965 Great Britain
29 June 1965 USA
Budget $364,000
Production Woodfall Film Productions
Also known as
The Knack ...and How to Get It, El knack... y cómo lograrlo, Greppet, Le knack... et comment l'avoir, A Bossa da Conquista, A csábítás trükkje, De knack en hoe die te hebben, Der gewisse Kniff, Dét - og hvordan man får det, El Knack y como lograrlo, El knack... y cómo conseguirlo, El quid, El talento y cómo conseguirlo, Hvordan få suksess, Lições de Sedução, Non tutti ce l'hanno..., Sposób na kobiety, Temppu - ja miten se tehdään, Temppu ja miten se tehdään, The Knack... and How to Get It, Un chico con gancho, Το «νακ» και πώς να το αποκτήσετε, Сноровка... и как ее приобрести, ナック, Вправність... і як її придбати

Film rating

6.4
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Knack ...and How to Get It

Of Time and the City
Of Time and the City Documentary
2008, Great Britain
7.0
If....
If.... Drama
1968, Great Britain
7.0
Arabesque
Arabesque Action, Adventure, Drama
1966, USA
6.0
Billy Liar
Billy Liar Drama, Romantic, Comedy
1963, Great Britain
7.0
The Loneliness of the Long Distance Runner
The Loneliness of the Long Distance Runner Drama, Sport
1962, Great Britain
7.0
The L-Shaped Room
The L-Shaped Room Drama
1962, Great Britain
7.0
A Taste of Honey
A Taste of Honey Drama
1961, Great Britain
7.0
Look Back in Anger
Look Back in Anger Drama
1959, Great Britain
7.0
Finders Keepers
Finders Keepers Comedy
1984, USA
5.0
Help!
Help! Musical, Comedy, Adventure
1965, Great Britain
7.0
Superman III
Superman III Action, Adventure, Comedy
1983, USA
5.0
An Awfully Big Adventure
An Awfully Big Adventure Drama, Comedy
1995, Great Britain
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more