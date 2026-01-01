Menu
Poster of The Long Absence
7.0 IMDb Rating: 7
Kinoafisha Films The Long Absence

The Long Absence

Une aussi longue absence 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1961
World premiere 17 May 1961
Release date
17 May 1961 France
3 June 1961 Italy
14 August 1964 Japan
8 October 1962 USSR
Production Procinex, Societé Cinématographique Lyre, Galatea Film
Also known as
Une aussi longue absence, Una larga ausencia, Noch nach Jahr und Tag, Absență îndelungată, Een zo lange afweigheid, En fremmed vender hjem, En man kom tillbaka, Ilyen hosszú távollét, Kakumo nagaki huzai, L'inverno ti farà tornare, Osa esvise o anemos, Pitkä poissaolo, Posle toliko godina, Tak Dlhá Neprítomnosť, Tak Dlouhá Nepřítomnost, Tak długa nieobecność, The Long Absence, Uma Tão Longa Ausência, Όσα έσβησε ο άνεμος, Столь долгое отсутствие, かくも長き不在, 長別離
Director
Henri Colpi
Cast
Charles Blavette
Georges Wilson
Alida Valli
Similar films for The Long Absence
El Norte 7.7
El Norte (2019)
Law Breakers 6.5
Law Breakers (1971)
The Lady with the Dog 6.5
The Lady with the Dog (1960)
Two Cents Worth of Hope 7.3
Two Cents Worth of Hope (1952)
A Hen in the Wind 7.4
A Hen in the Wind (1948)
The Turning Point 6.1
The Turning Point (1945)
Tangos, the Exile of Gardel 7.1
Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Cserepek 6.1
Cserepek (1980)
Oedipus Rex 7.3
Oedipus Rex (1967)
Il Grido 6.9
Il Grido (1957)
The Miracle of the Bells 6.6
The Miracle of the Bells (1948)
La grande strada azzurra 6.9
La grande strada azzurra (1957)

Film rating

7.0
Rate 12 votes
7 IMDb
