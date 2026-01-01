Also known as
Matka Joanna od Aniolów, Madre Juana de los Ángeles, Mother Joan of the Angels, Madre Joana dos Anjos, Mère Jeanne des anges, Mutter Johanna von den Engeln, The Devil and the Nun, Joan of the Angels?, Madre Giovanna degli angeli, Maica Ioana a îngerilor, Máter Johanna, Matka Joanna od Aniołów, Meleklerin Rahibesi Joan, Mitera Ioanna ton angelon, Moder Joanna, Moder Johanna af Englene, Moeder Joanna der Engelen, Nonnen og djevelen, Nunna ja paholaiset, Nunnan och djävlarna, Nunnan och djävulen, O exorkismos, Sor Juana de los Ángeles, Мать Иоанна от ангелов, 修女乔安娜, 修女喬安娜, 修女院院长约安娜, 天使嫫嫫约安娜, 尼僧ヨアンナ, 猫妈妈泰雷, 魔鬼与修女