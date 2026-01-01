Menu
Poster of Mother Joan of the Angels
7.5 IMDb Rating: 7.5
2 posters
Mother Joan of the Angels

Mother Joan of the Angels

Matka Joanna od aniolow 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Poland
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1961
World premiere 9 February 1961
Release date
5 April 1963 Denmark
23 February 1962 Finland
5 June 2013 France
18 May 1965 Italy
20 April 1962 Japan
9 February 1961 Poland
18 January 1977 Portugal
7 February 1963 Sweden
7 May 1962 USA
5 February 1962 USSR
Production Film Polski Film Agency, Zespol Filmowy "Kadr"
Also known as
Matka Joanna od Aniolów, Madre Juana de los Ángeles, Mother Joan of the Angels, Madre Joana dos Anjos, Mère Jeanne des anges, Mutter Johanna von den Engeln, The Devil and the Nun, Joan of the Angels?, Madre Giovanna degli angeli, Maica Ioana a îngerilor, Máter Johanna, Matka Joanna od Aniołów, Meleklerin Rahibesi Joan, Mitera Ioanna ton angelon, Moder Joanna, Moder Johanna af Englene, Moeder Joanna der Engelen, Nonnen og djevelen, Nunna ja paholaiset, Nunnan och djävlarna, Nunnan och djävulen, O exorkismos, Sor Juana de los Ángeles, Мать Иоанна от ангелов, 修女乔安娜, 修女喬安娜, 修女院院长约安娜, 天使嫫嫫约安娜, 尼僧ヨアンナ, 猫妈妈泰雷, 魔鬼与修女
Director
Jerzy Kawalerowicz
Cast
Anna Ciepielewska
Mieczyslaw Voit
Lucyna Winnicka
Franciszek Pieczka
Film rating

7.5
7.5 IMDb
