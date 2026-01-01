Menu
7.3 IMDb Rating: 7.3
The Long, Hot Summer

The Long, Hot Summer

The Long, Hot Summer 18+
Synopsis

Accused barn burner and con man Ben Quick arrives in a small Mississippi town and quickly ingratiates himself with its richest family, the Varners.
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1958
World premiere 12 March 1958
Release date
27 May 1959 Denmark
29 August 1958 Finland
17 May 1958 France
18 May 1958 Germany
4 July 1958 Ireland 15
20 May 1958 Italy
26 May 1958 Sweden
3 April 1958 USA
Budget $1,500,000
Production Jerry Wald Productions
Also known as
The Long, Hot Summer, Der lange heiße Sommer, Dugo toplo ljeto, Les feux de l'été, Cehennem Sıcağı, Den lange varme sommer, Dlhé, horúce leto, Dlouhé horké léto, Długie, gorące lato, Duas Vidas, El largo y cálido verano, Flammende sommer, Hehkuva kesä, Hosszú, forró nyár, Ilga karšta vasara, La lunga estate calda, Lång, het sommar, Lunga vară fierbinte, Mùa Hè Dài Nóng Bức, Noche larga y febril, O Mercador de Almas, Paixões Que Escaldam, Pitkä kuuma kesä, The Long Hot Summer, Un largo y ardiente verano, Vara cea lungă și fierbinte, Μακρύ, καυτό καλοκαίρι, Πόθοι στην κάψα του καλοκαιριού, Долгое жаркое лето, Дългото горещо лято, 夏日春情, 長く熱い夜（1958）
Director
Martin Ritt
Martin Ritt
Cast
Paul Newman
Paul Newman
Joanne Woodward
Joanne Woodward
Anthony Franciosa
Orson Welles
Orson Welles
Lee Remick
Lee Remick
Cast and Crew
7.3
7.3 IMDb
Quotes
Clara Mr. Quick, I am a human being. Do you know what that means? It means I set a price on myself: a high, high price. You may be surprised to know it, but I've got quite a lot to give. I've got things I've been saving up my whole life. Things like love and understanding and-and jokes and good times and good cooking. I'm prepared to be the Queen of Sheba for some lucky man, or at the very least the best wife that any man could hope for. Now, that's my human history and it's not going to be bought and sold and it's certainly not gonna be given away to any passin' stranger.
