Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bitter Rice
7.6
Kinoafisha Films Bitter Rice
7.6

Bitter Rice

, 1949
Riso amaro
Italy / Drama / 18+
Poster of Bitter Rice
7.6

Cast

Vittorio Gassman
Walter
Doris Dowling
Francesca
Silvana Mangano
Silvana Mangano
Silvana
Raf Vallone
Marco
Checco Rissone
Aristide
Nico Pepe
Beppe
Adriana Sivieri
Celeste
Lia Corelli
Amelia
Maria Grazia Francia
Gabriella
Dedi Ristori
Anna
Director Giuseppe De Santis
Writer Carlo Lizzani, Giuseppe De Santis, Gianni Puccini, Corrado Alvaro
Composer Goffredo Petrassi
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1949
World premiere 7 September 1949
Release date
7 October 1949 France
27 October 1950 Germany
21 September 1949 Italy
18 September 1950 USA
17 March 1967 USSR
Budget 70,000,000 ITL
Production Lux Film
Also known as
Riso amaro, Bitter Rice, Bitterer Reis, Arroz amargo, Bittere rijst, Bittert ris, Gorak pirinadž, Acı pirinç, Bitter ris, Gorzki ryż, Kartūs ryžiai, Katkeraa riisiä, Keserű rizs, Le riz amer, Orez amar, Pikro ryzi, Pothoi stous valtous, Rispigen, Riz amer, Гіркий рис, Горький рис, にがい米

Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Bitter Rice

Rome 11:00
Rome 11:00 Drama
1952, France / Italy
7.0
A Husband for Anna
A Husband for Anna Drama
1955, Italy
6.0
Days of Love
Days of Love Comedy, Drama
1954, Italy / France
6.0
Conversation Piece
Conversation Piece Drama
1974, Italy / France
7.0
Tragic Hunt Action, Drama
1947, Italy
6.0
Chronicle of Poor Lovers
Chronicle of Poor Lovers Drama
1954, Italy
7.0
Under the Olive Tree
Under the Olive Tree Drama
1950, Italy
6.0
Stromboli
Stromboli Drama
1950, Italy
7.0
Germany, Year Zero
Germany, Year Zero Drama
1948, Italy
7.0
La Terra Trema
La Terra Trema Drama
1948, Italy
7.0
Paisan
Paisan Drama, War
1946, Italy
7.0
Shoeshine
Shoeshine Drama
1946, Italy
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more