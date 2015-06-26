Menu
Poster of The Third Man
7.7 IMDb Rating: 8.1
Kinoafisha Films The Third Man

The Third Man

The Third Man 18+
Synopsis

Pulp novelist Holly Martins travels to shadowy, postwar Vienna, only to find himself investigating the mysterious death of an old friend, Harry Lime.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1949
Online premiere 26 June 2015
World premiere 31 August 1949
Release date
3 March 1950 Australia
10 March 1950 Austria
1 January 1950 Brazil
2 February 1950 Canada
19 October 1949 Denmark
13 January 1950 Finland
12 October 1949 France
31 August 1949 Germany
18 March 1994 Great Britain
5 February 1950 Greece
30 December 1949 Ireland PG
30 November 1949 Italy
9 September 1952 Japan
19 September 2024 Netherlands 6
26 October 1949 Norway
3 March 1950 Portugal
13 September 2007 Slovakia
9 August 2008 South Korea 15
8 April 1950 Spain
26 October 1949 Sweden
7 May 1999 USA
Worldwide Gross $1,423,987
Production London Film Productions
Also known as
The Third Man, El tercer hombre, Der dritte Mann, Третий человек, Kolmas mies, Le troisième homme, Tretí Muž, 黑獄亡魂, A harmadik ember, Al treilea om, Carol Reed's Production The Third Man, Daisan no otoko, De derde man, Den tredje mand, Den tredje mann, Den tredje mannen, El tercer home, Il terzo uomo, Người Thứ Ba, O 3º Homem, O Terceiro Homem, The 3rd Man, Treći čovjek, Trečiasis asmuo, Třetí muž, Tretji človek, Trzeci człowiek, Uchinchi odam, Üçüncü adam, Üçüncü Adam Kim?, Ο τρίτος άνθρωπος, Третият човек, Третя людина, Трећи човек, 第三の男, 第三人
Director
Carol Reed
Cast
Joseph Cotten
Joseph Cotten
Alida Valli
Orson Welles
Orson Welles
Similar films for The Third Man
Touch of Evil 7.6
Touch of Evil (1958)
North by Northwest 7.6
North by Northwest (1959)
Wild Strawberries 7.7
Wild Strawberries (1957)
Dial M for Murder 8.2
Dial M for Murder (1954)
On the Waterfront 8.0
On the Waterfront (1954)
The Wages of Fear 7.7
The Wages of Fear (1953)
All About Eve 7.9
All About Eve (1950)
Sunset Blvd. 7.3
Sunset Blvd. (1950)
The Treasure of the Sierra Madre 8.3
The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Double Indemnity 8.3
Double Indemnity (1944)
The Maltese Falcon 8.1
The Maltese Falcon (1941)
The Grapes of Wrath 8.2
The Grapes of Wrath (1940)

7.7
Rate 14 votes
8.1 IMDb
Quotes
Harry Lime Don't be so gloomy. After all, it's not that awful. Like the fella says, in Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love - they had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock. So long, Holly.
soundtrack The Third Man
