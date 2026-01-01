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Poster of Vstuplenie
7.6
Kinoafisha Films Vstuplenie
7.6

Vstuplenie

, 1963
Vstuplenie
USSR / Drama, Family / 18+
Poster of Vstuplenie
7.6

Synopsis

A movie dedicated to the lives and fates of the youths, that were forced to face the harsh reality of the WWII.

Cast

Boris Tokarev
Boris Tokarev
Volodia Yakubovich
Nina Urgant
Nina Urgant
maty Volodi
Yuri Volkov
otets Volodi
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
Oleg
Natalya Bogunova
Natalya Bogunova
Valya
Valeriy Nosik
Valeriy Nosik
Romka
Lyubov Malinovskaya
Tyetya Dusya
Galina Vyalykh
Lyusya
Lida Volkova
Lyusya
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
maty Vali i Lyusi
Director Igor Talankin
Writer Vera Panova
Composer Alfred Schnittke
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1963
World premiere 6 May 1963
Release date
6 May 1963 Russia 12+
Also known as
Vstuplenie, Az élet kapujában, Entrée dans la vie, Entrée en scène, Ewakuacja, Introduction, Introduction à la vie, Kainourgios kosmos, Tilbage til Leningrad, Вступление

Film rating

7.6
Rate 23 votes
Place in the rating
In overall ranking  734 In the Drama genre  342 In the Family genre  81 In films of USSR  81 In films of 1963  7
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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