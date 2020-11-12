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Poster of A Star Is Born
7.6
Kinoafisha Films A Star Is Born
7.6

A Star Is Born

, 1937
A Star Is Born
USA / Drama / 18+
Poster of A Star Is Born
7.6

Synopsis

A young woman comes to Hollywood with dreams of stardom, but achieves them only with the help of an alcoholic leading man whose best days are behind him.

Cast

Janet Gaynor
Esther Victoria Blodgett - aka Vicki Lester
Fredric March
Fredric March
Norman Maine
Adolphe Menjou
Oliver Niles
May Robson
Grandmother Lettie Blodgett
Andy Devine
Andy Devine
Danny McGuire
Lionel Stander
Matt Libby
Owen Moore
Casey Burke - Director
Peggy Wood
Peggy Wood
Miss Phillips - Central Casting Clerk
Elizabeth Jenns
Anita Regis
Edgar Kennedy
Pop Randall - Landlord
Director William A. Wellman, Jack Conway, Victor Fleming
Writer Dorothy Parker, Alan Campbell, Robert Carson, William A. Wellman
Composer Max Steiner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1937
World premiere 20 April 1937
Release date
27 April 1937 Canada PG
17 December 1939 Great Britain 12
3 April 1939 Japan PG12
20 April 1937 Spain 7
27 April 1937 USA
Budget $1,173,639
Production Selznick International Pictures, Entertain Me Productions
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Film rating

7.6
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  852 In the Drama genre  401 In films of USA  547 In films of 1937  7
Updated 12 November 2020

Quotes

Grandmother Lettie If you've got one drop of my blood in your veins, you won't let Mattie or any of her kind break your heart, you'll go right out there and break it yourself.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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