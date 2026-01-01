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Poster of Three Smart Girls
6.7
Kinoafisha Films Three Smart Girls
6.7

Three Smart Girls

, 1936
Three Smart Girls
USA / Musical, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Three Smart Girls
6.7

Cast

Binnie Barnes
Donna Lyons
Mischa Auer
Count Arisztid
Ernest Cossart
Binns
Lucile Watson
Martha
Nella Walker
Dorothy Craig
Hobart Cavanaugh
Wilbur Lamb
Nan Grey
Deanna Durbin
Deanna Durbin
Alice Brady
Mrs. Lyons
Ray Milland
Lord Michael Stuart
Charles Winninger
Judson Craig
John «Dusty» King
Bill Evans
Director Henry Koster
Writer Adele Comandini
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1936
World premiere 23 January 1937
Release date
16 July 1937 Ireland G
23 January 1937 USA
Budget $326,000
Production Universal Pictures
Also known as
Three Smart Girls, Tri zlate deklice, Tri zlatne djevojčice, Trois jeunes filles à la page, Drei süsse Mädels, Drei süße Mädels, Drie gewiekste meisjes, Drie handige meisjes, Drie ondeugende meisjes, Drie schattige meisjes, Flickorna gör slag i saken, Három kis angyal, Három kis ördög, Kolme ovelaa tyttöä, Los tres diablillos, Penny, Tenshi no hanazono, Tre ragazze in gamba, Tre smarte piger, Tre smarte piker, Tres diablillos, Três Pequenas do Barulho, Três Raparigas Modernas, Tri zlatne devojke, Τρία μοντέρνα κορίτσια, Три милые девушки, 天使の花園

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Judson Craig Do you realize that I have guests downstairs, that Miss Lyons was singing? I thought the ceiling would come down!
Penny Craig Why didn't you stop her?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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